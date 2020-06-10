Отдых во время пандемии: анализ на COVID и обязательные правила для путешественников

Источник материала: ОНТ

Карантинные строгости понемногу отступают. Вместе с приходом лета снова звучат слова «туризм», «виза», «всё включено»… Впрочем, барьеры никто не убирал в полной мере.

Так, при въезде в некоторые страны у человека могут попросить официальное подтверждение, что у него нет COVID-19. С 5 июня в Беларуси сделать платный тест и получить нужный документ уезжающие могут в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

О подробностях этой процедуры, а также о том, какие туристические направления реальны этим летом, рассказали в эфире «ОбъекивНО» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова и председатель правления Республиканского союза туристических организаций Руслан Сегенюк.

Подробности в видео.





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