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Манник. С яблоками и корицей. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Существует огромное количество рецептов манника: на молоке, на кефире, с начинкой или без неё. С удовольствием делюсь своим вариантом манника. Будем готовить на молоке с яблоками и корицей.
Вам понадобится:
Как готовить?
Манку залить теплым молоком и дать немного постоять.
Яблоки очистить от кожуры и мелко порезать.
Яйца взбить венчиком, постепенно добавляя в них сахар и растительное масло.
Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать ложкой. Тесто получается жидким, но не стоит из-за этого волноваться.
Залить тесто в силиконовую форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Через 35 минут проверить зубочисткой готовность манника. Вынуть из духовки, остудить.
Приятного аппетита!
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Существует огромное количество рецептов манника: на молоке, на кефире, с начинкой или без неё. С удовольствием делюсь своим вариантом манника. Будем готовить на...
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