Манник. С яблоками и корицей. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Существует огромное количество рецептов манника: на молоке, на кефире, с начинкой или без неё. С удовольствием делюсь своим вариантом манника. Будем готовить на молоке с яблоками и корицей.

Вам понадобится:

манная крупа -180 г

мука пшеничная - 150 г

молоко - 200 мл

яйца - 2 шт.

растительное масло - 90 мл

сахар - 150 г

разрыхлитель теста - 8 г

яблоки - 3 шт.

корица - 2 ч. л.





Как готовить?

Манку залить теплым молоком и дать немного постоять.





Яблоки очистить от кожуры и мелко порезать.





Яйца взбить венчиком, постепенно добавляя в них сахар и растительное масло.





Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать ложкой. Тесто получается жидким, но не стоит из-за этого волноваться.





Залить тесто в силиконовую форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Через 35 минут проверить зубочисткой готовность манника. Вынуть из духовки, остудить.





Приятного аппетита!

Автор: Екатерина Тишкевич

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