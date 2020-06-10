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Манник. С яблоками и корицей. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

10.06.2020 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Манник. С яблоками и корицей. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич

Существует огромное количество рецептов манника: на молоке, на кефире, с начинкой или без неё. С удовольствием делюсь своим вариантом манника. Будем готовить на молоке с яблоками и корицей.

Вам понадобится:

  • манная крупа -180 г
  • мука пшеничная - 150 г
  • молоко - 200 мл
  • яйца - 2 шт.
  • растительное масло - 90 мл
  • сахар - 150 г
  • разрыхлитель теста - 8 г
  • яблоки - 3 шт. 
  • корица - 2 ч. л.


Как готовить?

Манку залить теплым молоком и дать немного постоять.


Яблоки очистить от кожуры и мелко порезать.


Яйца взбить венчиком, постепенно добавляя в них сахар и растительное масло.


Муку просеять, добавить в нее разрыхлитель. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать ложкой. Тесто получается жидким, но не стоит из-за этого волноваться. 


Залить тесто в силиконовую форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Через 35 минут проверить зубочисткой готовность манника. Вынуть из духовки, остудить. 


Приятного аппетита! 

Автор: Екатерина Тишкевич

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Существует огромное количество рецептов манника: на молоке, на кефире, с начинкой или без неё. С удовольствием делюсь своим вариантом манника. Будем готовить на...
 
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