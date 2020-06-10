Раскрыто крупнейшее в истории Швеции расследование: назван убийца премьер-министра Улофа Пальме

Источник материала: ОНТ

Загадочное убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме раскрыто спустя более 30 лет, об этом сообщает агентство Reuters .

Прокуратура Швеции установила, что политика убил дизайнер Стиг Энгстрем. При этом наказать виновника не удастся, так как он совершил самоубийство в 2000 году. Так, расследование, которое считалось одним из самых масштабных в мировой истории, закрыли.

Основанием для подозрения Стига Энгстрема в убийстве стали показания свидетелей. Также во время допроса показания дизайнера постоянно путались: он не мог точно сказать, что делал в день гибели политика. При этом главный прокурор Кристер Петерссон отметил, что найти орудие убийства так и не удалось. Обнаруженные на месте происшествия пули не смогли связать с определенным пистолетом.

Премьер-министра Швеции Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма. Он без охраны возвращался домой из кинотеатра вместе с женой Лисбет. Политик являлся лидером социал-демократического движения Швеции и собирался отправиться с визитом в СССР.

Фото: by Folke Hellberg - Dagens Nyheter., Public Domain

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram