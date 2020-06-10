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Раскрыто крупнейшее в истории Швеции расследование: назван убийца премьер-министра Улофа Пальме
Источник материала: ОНТ
Загадочное убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме раскрыто спустя более 30 лет, об этом сообщает агентство
Прокуратура Швеции установила, что политика убил дизайнер Стиг Энгстрем. При этом наказать виновника не удастся, так как он совершил самоубийство в 2000 году. Так, расследование, которое считалось одним из самых масштабных в мировой истории, закрыли.
Основанием для подозрения Стига Энгстрема в убийстве стали показания свидетелей. Также во время допроса показания дизайнера постоянно путались: он не мог точно сказать, что делал в день гибели политика. При этом главный прокурор Кристер Петерссон отметил, что найти орудие убийства так и не удалось. Обнаруженные на месте происшествия пули не смогли связать с определенным пистолетом.
Премьер-министра Швеции Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма. Он без охраны возвращался домой из кинотеатра вместе с женой Лисбет. Политик являлся лидером социал-демократического движения Швеции и собирался отправиться с визитом в СССР.
Фото: by Folke Hellberg - Dagens Nyheter., Public Domain
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Загадочное убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме раскрыто спустя более 30 лет, об этом сообщает агентство Reuters. Прокуратура Швеции установила, что...
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