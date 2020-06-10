ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек»

10.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

«Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек»

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап. Это меня очень радует. Я читаю лекции по всему постсоветскому пространству, по университетам, недавно был в Узбекистане.

И кстати, наши отцовские программы по работе с отцами в школах министерство образования Узбекистана сейчас адаптирует, переводит наши. БГПУ разработал – мы вместе это делали. И я вам так скажу: у нас есть уникальные программы, которых нет нигде.

И у нас ситуация с папами – по ответственности отцов – она выше, чем где бы то ни было. Это объективно.

Люди в материале: Александр Величко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика