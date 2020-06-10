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«Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек»
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
И у нас ситуация с папами – по ответственности отцов – она выше, чем где бы то ни было. Это объективно.
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