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«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

10.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Есть такое достаточно модное движение – чайлдфри. Насколько удаётся противостоять этому движению, насколько оно опасно для нашего мировоззрения?   

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Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Вообще, это женское движение почти на 100%. Мы сделали маленький эксперимент. Мы с несколькими женскими консультациями работаем. Мы работаем с мужчинами – у нас есть время, когда мы встречаемся. И мы обнаружили, что (я сейчас чуть-чуть коснусь абортов, просто чтобы показать вам тенденцию), мы выяснили, что 60 и более процентов женщин, обращающихся по поводу аборта, не ставят в известность партнёра. Как только мы попросили прийти с мужчиной, чтобы мы могли с ним поговорить, уровень сразу упал. Как только мы встретились с несколькими девушками, которые представляют движение чайлдфри: «Наши мужчины «за».

Мы встретились с мужчинами (я не хочу сказать, что это массово) – но все были против, в итоге. То есть, на самом деле, если мы говорим об активистах, которые активно пропагандируют этот образ жизни, такой тип семьи – это одни женщины. Я пока не встретил мужчин.

Игорь Марзалюк:
Наверное, нет такого мужчины, которому это бы понравилось.

«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

Александр Величко:
И сказал бы: «Да, я не хочу иметь наследников. Мне нормально так». Я не встретил. Я не говорю, что их нет. Но пока наш опыт и достаточно агрессивная реакция этих дам, которые представляют это движение – оно у нас не очень многочисленное.

Но, тем не менее, если пару лет назад это было 50-60 семей на страну, я условную цифру говорю, то сегодня это уже сотни. Сегодня это уже организованное движение со своими лидерами, со своими структурами, которые уже занимаются активной пропагандой.

Игорь Марзалюк:
Что в такой ситуации делать?

«Мы сделали маленький эксперимент». Насколько популярно движение чайлдфри в Беларуси?

Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я, вообще, считаю, что это личное дело каждого абсолютно – решать для себя вопрос, иметь или не иметь детей. Но я только могу сказать, что, наверное, как такое массовое движение его назвать нельзя, и оно не будет таковым. Поскольку, всё-таки, в нашей стране, менталитет белорусов – в семье видят основные ценности. И сколько бы мы не проводили исследований, в том числе среди молодых людей, мы видим, что семья, всё-таки, в иерархии ценностей занимает такие передовые позиции наравне и со здоровьем, и с карьерой, и так далее. И поэтому изменить это невозможно.

Будем говорить о том, что тут, конечно важно, наверное, проводить эту работу, которая бы позиционировала семью, как основу жизненного успеха. Что семья настолько важна.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Семью с детьми.

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Марина Артеменко:
Семью именно с детьми, да. Что сегодня это настолько важно. Это настолько нужно так же, как и быть сегодня здоровым, успешным, иметь достойную работу и так далее. Но основа всего, тем не менее – семья. И если мы будем позиционировать примеры позитивные многодетных семей, их этот позитивный опыт созидания семейной жизни – это то, что мы видим, например, на наших республиканских конкурсах «Семья года». Эти семьи настолько восхищают!

Люди в материале: Александр Величко, Игорь Марзалюк, Марина Артеменко, Елена Симакова

 
 
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Есть такое достаточно модное движение – чайлдфри....
 
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