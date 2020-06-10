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Фильм «Унесенные ветром» изъяли из каталога HBO Max из-за расовых протестов в США

10.06.2020 20:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фильм «Унесенные ветром» изъяли из каталога HBO Max из-за расовых протестов в США

На фоне массовых протестов в США стриминговый сервис HBO Max изъял из каталога фильм 1939г. «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter.

Представитель HBO пояснил, что фильм «Унесенные ветром» показывает «этические и расовые предрассудки, которые были распространенным явлением в американском обществе». В HBO пообещали, что вернут фильм на платформу, но добавив сопроводительные разъяснения о неправильности расистских убеждений.

Картина «Унесенные ветром» завоевала 8 премий «Оскар» и стала самой кассовой лентой в истории домашнего проката в американском кинематографе. А темнокожая актриса Хэтти Макдэниел, которая сыграла роль Мамушки, стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар». В 1940 году ее наградили за лучшую женскую роль второго плана.

Это не первый за последнее время случай, когда американские медиакомпании отказываются от показа своего контента из-за массовых протестов в стране. Например, кинокомпания Paramount Network отменила выход 35-го сезона документального шоу о работе полиции «Полицейские» (Cops), которое выходило в эфир с 1989 года.

Фото: кадр из фильма

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На фоне массовых протестов в США стриминговый сервис HBO Max изъял из каталога фильм 1939г. «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Представитель HBO пояснил, что фильм...
 
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