ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

10.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЕПАМ запустил систему платформ для удаленных сотрудников. Их правовой статус приравняли к штатным работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об IT-специалистах и разработчиках.

ЕПАМ – резидент номер один белорусского Парка высоких технологий. ПВТ, созданный в 2005-м по решению главы государства, за эти годы превратился в один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе.

Евгений Поболовец продолжит тему.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Евгений Поболовец, СТВ:
Белорусский налоговый рай, качественное техническое образование, профессионализм IT-специалистов и государственная поддержка. Удачное сочетание этих факторов равно созданию уникального белорусского Парка высоких технологий, крупнейшего IT-кластера в Центральной и Восточной Европе.

Это рубрика «Ближе к делу», и сегодня говорим о том, как при помощи государства был создан парк, которым по праву гордится каждый белорус.

Для начала традиционно немного истории. Год 2005-й. Президент Беларуси подписывает Декрет № 12 «О Парке высоких технологий». В ближайшей перспективе цель – создать условия для качественной работы программистов. В длительной – повысить конкурентоспособность национальной экономики. Переформатировать все, от промышленности и сельского хозяйства до образования, здравоохранения, обороны и безопасности – такой была задумка 15 лет назад.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужен какой-то толчок. Толчок, который бы не загубил действующее и подтянул тех, которые сегодня не у дел. Которые, может быть, действительно правильно требуют: дайте нам возможность, мы на Запад не поедем, будем работать.

К слову, под новый проект белорусское правительство выделило кредит в 300 тысяч долларов и недостроенное здание. При этом решение не было спонтанным. Глубокий анализ мирового рынка участниками этого самого рынка говорил: информационные технологии должны стать номером один в развитии экономики. Любой. И особенно той, которая не построена только лишь на добыче из земли всей таблицы элементов Менделеева. Об этом, к примеру, говорили с высоких трибун ООН. Идея витала в воздухе, что называется, но от слов к делу перешли немногие. А таких впечатляющих результатов и вовсе добились единицы.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Итак, что такое Парк высоких технологий? Здание в Минске? Не совсем. Здание – это центральный офис. Сам парк – это особый правовой режим. Причем (что действительно важно) резидентам парка не нужно открывать офис в главном здании. Работать можно даже в глухой деревне, как герои одного известного российского сериала. Был бы интернет. Благо, и с ним в Беларуси тоже проблем нет. В 2019 году таких нестоличных компаний было 80. Это, на минуточку, 4000 сотрудников. Почему же им выгоднее работать в ПВТ, а не самостоятельно?

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Смотрите.

– вы не платите все корпоративные налоги: на прибыль 18% и НДС 20 %;
– меньше платите земельный налог;
– работаете по иной формуле начисления взносов в пенсионный фонд (в ФСЗН);
– сотрудники платят подоходный налог по пониженной ставке (9 % вместо 13 %);
– не отдаете оффшорный сбор при выплате дивидендов учредителям.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Это далеко не все преимущества, но они работают. Добавьте еще возможность без виз на въезд нанимать на работу в ПВТ иностранцев.

И самое важное – такой льготный режим парка действует до 2049 года. Гарантии стабильной работы бизнеса в парке. Гарантии государства. Как следствие, в ПВТ сейчас работают более 750 компаний.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

И какой же результат, спросите вы?

– Мобильными приложениями, которые разработали компании-резиденты ПВТ, пользуется более 1 миллиарда человек в 193 странах. Каждый седьмой человек в мире.

– World of Tanks. Куда ж без нее! Игра, которая перевернула... игру. Сегодня это топ-5 самых прибыльных многопользовательских игр в мире.

– 5 из 10 крупнейших мировых корпораций являются заказчиками парка. Среди резидентов и крупнейший поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений в Центральной и Восточной Европе. К слову, эта компания впервые подняла в 2012-м белорусский флаг на нью-йоркской бирже.

– 6 компаний-резидентов ПВТ входят в рейтинг 100 лучших аутсорсинговых компаний мира.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Каждый год здесь появляется новый успешный проект: карты от Maps.me уже приобрела компания российского миллиардера. Viber купила компания японского миллиардера (при этом главные центры по разработке и развитию приложения остались в Беларуси). Сервис вызова такси Juno приобрела компания Gett. Masquerade Technologies – наложение масок на лица в реальном времени – выкупил Facebook. Последней по времени крупной сделкой стало поглощение стартапа AIMatter компанией Google. Так в Беларусь пришла самая известная технологическая компания в мире.

91% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт. Половина в Европу, чуть более 40 % – в США. Доля высоких технологий в ВВП нашей страны уже достигла 6,5 %. К примеру, в огромной России это пока лишь 5 %.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

В Минске сейчас 60 тысяч сотрудников высокотехнологичных компаний. Почему это важно? Молодые люди, которые хорошо зарабатывают и при этом не слишком привередливы. До пандемии и после кассу сотням столичных ресторанов и кафе делали и будут делать эти молодые люди. Они же создают спрос на недвижимость. 60 % коммерческого жилья в Минске – за IT-компаниями. Одним словом, зарабатывают деньги на внешних рынках, а тратят их здесь, в Беларуси, запуская и не останавливая маховик экономики.

Выпускникам и программистам-профессионалам власти обещали создать конкурентные условия работы с Индией и Россией, западным инвесторам – стабильность и выгодность экономических условий. На тот момент, в 2005-м, белорусская IT-отрасль экспортировала продукции на 14 миллионов долларов. И это в основном были поставки от предприятий военно-промышленного комплекса, то самое ценное наследие Союза.

Не на словах, на деле. Благодаря чему ПВТ стал крупнейшим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе

Сейчас, в 2019-м, мы экспортируем продукции уже на 2 миллиарда долларов.

2 миллиарда и 14 миллионов – IT-сектор по своему влиянию на экономику уже сравнялся с сельским хозяйством, транспортной отраслью и производством строительных материалов.

Люди в материале: Евгений Поболовец

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ЕПАМ запустил систему платформ для удаленных сотрудников. Их правовой статус приравняли к штатным работникам, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Манник. С яблоками и корицей. Рецепт от телеведущей Екатерины Тишкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика