Александр Бураков: милиция нарушила сразу несколько «экзотических» статей УК РБ





фото svaboda.org





Александр Бураков был задержан 8 мая возле здания суда Октябрьского района, куда пришёл наблюдать за процессом над коллегами-журналистами. Арестовывали его сразу пять человек — ими руководил заместитель начальника отдела правопорядка милиции общественной безопасности майор Башаримов Павел Викторович. Его, прежде всего, журналист и требует привлечь к ответственности.













Павел Башарымаў, mogilev.mvd.gov.by





Выяснилось, что в РОВД Ленинского района Буракова доставили не через общий вход в дежурную часть, а через служебные помещения (машина въехала на огороженную территорию РОВД, где размещаются гаражи и иные постройки) практически тайно.





Там некто А.Л. Ячменев составил на него протокол административного задержания. Бураков при этом дал исчерпывающие объяснения и пояснил, что выполнял журналистские и правозащитные функции.





Судя по публикациям, которые нам удалось отыскать, ранее майор Александр Леонидович Ячменёв работал начальником линейного пункта милиции на станции Быхов.





Александр Ячменёв, bykhov.by





Несмотря на то, что журналист предъявил удостоверение, подтверждающее его отношение к профессии, далее в дело вмешался ещё и старший инспектор ООПП МОБ ОВД администрации Ленинского района майор Павлов Владимир Дмитриевич. Он составил, по мнению Буракова, заведомо ложный протокол об административном правонарушении по статье 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Как пишет в жалобе журналист, это было сделано в нарушение статьи 198 УК Республики Беларусь «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».









Владимир Павлов





Изначально Бураков пояснил милиционерам, что осуществляет журналистскую деятельность и является членом правозащитного движения.





6 мая появилась информация о пропаже блогера Сергея Тихановского и его двух водителей, поэтому журналист приступил к розыску людей. Его задачей было фиксировать происходящее и передавать информацию. Позже история о водителях Тихановского была подробно описана им в статье для интернет-издания «Журнал о правах человека» MSPRING.ONLINE. То есть, действительно это была чисто журналистская работа.





Ситуация интересна ещё и тем, что показания майора Башаримова полностью подтверждают описанное Бураковым. Однако он, тем не менее, как считает Бураков, решил дать ход явно политически мотивированному делу с целью его и его семьи персонального преследования, а это означает нарушение статьи 190 УК Республики Беларусь «Нарушение равноправия граждан».





Милиционер обвинил журналиста в том, что (цитата из протокола) «участие длилось чуть более двух минут».





Но ситуация далека от гротеска. В материалах дела имеется протокол опроса уже в качестве свидетеля того самого майора Башаримова, где он пояснил, что опознал Александра Буракова, так как его знает. Также он утверждает, что якобы журналист является (цитата из протокола) «активным участником акций с участием оппозиционно настроенных граждан, проходящих на территории района».





В ответ Александр Бураков решил обратиться в прокуратуру – он никогда с Павлом Башаримовым знаком не был, нигде с ним не пересекался и контактов не искал. К тому же, утверждает журналист, в акциях с участием оппозиционно настроенных граждан он не участвовал.





Журналист просит прокуратуру проверить, не нарушил ли майор Башаримов статью 179 Уголовного кодекса, которая называется «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни». ведь получается, Башаримов тайно ведёт слежку за ним и, как оказалось, за членами его семьи.





Журналист подозревает, что таким образом фабрикуются материалы политически мотивированных дел, чтобы милиционеру продвигаться по карьерной лестнице.





На самом деле, как считает журналист, причиной преследования стали его критические статьи и деятельность в качестве ведущего политических программ. Поэтому он считает, что милиционерами нарушена ещё и статья 197 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Преследование граждан за критику».





рассказал , что хочет реанимировать ряд статей в Уголовном кодексе Республики Беларусь, которые до сих пор никак не использовались: В комментарии для MSPRING.ONLINE Александр Бураков, что хочет реанимировать ряд статей в Уголовном кодексе Республики Беларусь, которые до сих пор никак не использовались:





«Например, по статье 198 УК Республики Беларусь «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» был лишь один прецедент за всю историю независимости Беларуси.





Статья 197 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Преследование граждан за критику», по-моему, вообще никогда не применялась. Кейсы по статье 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни» также не на слуху.





Статья 190 УК Республики Беларусь «Нарушение равноправия граждан» это вообще диковинка. Посмотрим, что ответит прокуратура. Мне кажется, её работники впервые прочитают, что написано в УК».





Кроме того, как отмечает журналист и правозащитник, по его мнению, очевидно были нарушены статья 28 Конституции, гарантирующая невмешательство в частную жизнь; статья 33, гласящая, что каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение; и статья 34 о праве на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни.







