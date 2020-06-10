ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Марцел Личка рассказал о значимости Милевского и Осучукву в своей экс-команде

10.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом прозвучало в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение": Когда я пришел в "Динамо", игроки искали на поле только Чиди или Милю. И, отдав пас, думали, что их работа на этом закончилась"



- У вас были проблемы коммуникацией в Беларуси?

- Ноу. Я приходил ассистентом, и в Бресте было много игроков-легионеров. Все эти футболисты часами работали на тренировках, они хотели учиться. И я хочу сказать, что они на поле думали, искали решение. Взять, к примеру, как играет Миля [Милевский]. Он берет ответственность на себя и решает. Часами лучше, часами хуже. Когда я приходил, все игроки искали на поле Чиди [Осучукву] или Милю. Это два игрока, которые не боялись играть. Когда другие футболисты владели мячом, они искали Милю и Чиди. И, отдав мяч, думали, что их работа закончилась. И говорили: "Миля, давай-давай!".
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом прозвучало в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение": Когда я пришел в "Динамо", игроки искали на поле только Чиди или Милю. И, отдав пас, думали,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидия Ермошина прокомментировала ход избирательной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика