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Лидия Ермошина прокомментировала ход избирательной кампании

10.06.2020 20:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидия Ермошина прокомментировала ход избирательной кампании

Сегодня глава Центризбиркома прокомментировала итоги встречи у Президента и ход избирательной кампании.

Среди других вопросов совещания – работа информационного центра. Традиционно разместится во Дворце Республики. А также оказание практической помощи Центризбиркому. Комиссии понадобятся дополнительные сотрудники для работы с обращениями граждан. Помощь здесь окажут представители парламента и сотрудники Национального центра законодательства и правовых инициатив. Также Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из кандидатов на высший государственный пост. 

Сейчас в стране продолжается сбор подписей. Сдать подписные листы в ЦИК необходимо до 19 июня. Дальше состоится регистрация кандидатов в Президенты, после чего начнется агитация. Выборы, напомним, назначены на 9 августа.



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Сегодня глава Центризбиркома прокомментировала итоги встречи у Президента и ход избирательной кампании. Среди других вопросов совещания – работа...
 
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