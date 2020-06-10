Лидия Ермошина прокомментировала ход избирательной кампании

Источник материала: ОНТ

Сегодня глава Центризбиркома прокомментировала итоги встречи у Президента и ход избирательной кампании.

Среди других вопросов совещания – работа информационного центра. Традиционно разместится во Дворце Республики. А также оказание практической помощи Центризбиркому. Комиссии понадобятся дополнительные сотрудники для работы с обращениями граждан. Помощь здесь окажут представители парламента и сотрудники Национального центра законодательства и правовых инициатив. Также Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы у избирателей в нынешнюю политическую кампанию был самый широкий выбор из кандидатов на высший государственный пост.

Сейчас в стране продолжается сбор подписей. Сдать подписные листы в ЦИК необходимо до 19 июня. Дальше состоится регистрация кандидатов в Президенты, после чего начнется агитация. Выборы, напомним, назначены на 9 августа.









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