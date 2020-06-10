ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Солигорске пройдёт Online – фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

10.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


20 мая 2020 17:25 1623

В Солигорске пройдёт Online - фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

Автор: Эдуард Кидяев.

С 15 мая по 14 октября 2020 года ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» и Cолигорская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» запускают районный онлайн фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе», приуроченный Дню семьи, Дню защиты детей, Дню отца.

В Солигорске пройдёт Online – фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

Номинация «Хореографическое творчество» (танец: народный, классический, современный, эстрадный, бальный и др.).Продолжительность номера не должна превышать пяти минут. Исполняется индивидуально или коллективно.

Номинация «Вокальное творчество» (академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал). Могут участвовать семейные ансамбли, которые представлены дуэтами, трио, квартетами и т.д. Продолжительность номера – до пяти минут. Выступление сопровождается фонограммой «минус» либо под собственный аккомпанемент.

Номинация «Инструментальное творчество» (игра на различных музыкальных инструментах).Участвуют семейные ансамбли, оркестры.Продолжительность номера – до пяти минут.

Номинация «Разговорный жанр» (театральная зарисовка, конферанс и художественное слово). Принимают участие ведущие и чтецы. Чтецы представляют одно произведение различных жанров на русском или белорусском языках, авторские произведения. Время исполнения до 5 минут.

Номинация «Оригинальный жанр» (номера с животными, шоу мыльных пузырей, акробатика, клоунада, жонглирование и т.д.).

Гала-концерт и награждение победителей и участников фестиваля состоится в День матери 14 октября 2020 года.

Семейный коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях. Для участия в фестивале вам необходимо опубликовать видео вашего творческого семейного номера и выложить его в данную группу. Возраст участников не ограничен. Участвовать могут не менее 2-х человек.

Продемонстрируйте таланты своей семьи в различных творческих номинациях, снимите на видео и отправьте по ссылке: vk.com/public195283316

Контактные телефоны: 24-57-38, 31-12-89.

В Солигорске пройдёт Online – фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая 2020 17:25 1623 В Солигорске пройдёт Online - фестиваль семейного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марцел Личка рассказал о значимости Милевского и Осучукву в своей экс-команде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика