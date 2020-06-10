В Солигорске пройдёт Online – фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе».

Фестиваль проводится по следующим номинациям:



Номинация «Хореографическое творчество» (танец: народный, классический, современный, эстрадный, бальный и др.).Продолжительность номера не должна превышать пяти минут. Исполняется индивидуально или коллективно.



Номинация «Вокальное творчество» (академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал). Могут участвовать семейные ансамбли, которые представлены дуэтами, трио, квартетами и т.д. Продолжительность номера – до пяти минут. Выступление сопровождается фонограммой «минус» либо под собственный аккомпанемент.



Номинация «Инструментальное творчество» (игра на различных музыкальных инструментах).Участвуют семейные ансамбли, оркестры.Продолжительность номера – до пяти минут.



Номинация «Разговорный жанр» (театральная зарисовка, конферанс и художественное слово). Принимают участие ведущие и чтецы. Чтецы представляют одно произведение различных жанров на русском или белорусском языках, авторские произведения. Время исполнения до 5 минут.



Номинация «Оригинальный жанр» (номера с животными, шоу мыльных пузырей, акробатика, клоунада, жонглирование и т.д.).



Гала-концерт и награждение победителей и участников фестиваля состоится в День матери 14 октября 2020 года.



Семейный коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях. Для участия в фестивале вам необходимо опубликовать видео вашего творческого семейного номера и выложить его в данную группу. Возраст участников не ограничен. Участвовать могут не менее 2-х человек.



Продемонстрируйте таланты своей семьи в различных творческих номинациях, снимите на видео и отправьте по ссылке: vk.com/public195283316



Контактные телефоны: 24-57-38, 31-12-89.

