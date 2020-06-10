«Зеленая гавань»: жизнь на природе с городским комфортом

Источник материала: ОНТ

Как соединить все блага жизни на природе, современную архитектуру, инфраструктуру и городской комфорт? Застройщик «А-100 Девелопмент» презентовала новый масштабный жилой комплекс – «Зеленая Гавань».

Загородный квартал расположился рядом с природным заказником «Стиклево» и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. Во всем мире жилье этой категории пользуется высоким спросом, поскольку поля для гольфа строятся в самых живописных местах с хорошей экологией. На территории более двухсот гектаров будут представлены разные типы жилья. Это частные коттеджи, блокированные двухэтажные дома – таунхаусы и лайнхаусы. Также дома с квартирами – урбан-виллы, клабхаусы, ситихаусы, которые поступят в продажу в июле. В разработке концепции «Зеленой Гавани» кроме команды архитекторов «А-100 Девелопмент» участвовало известное архитектурное бюро JTP из Лондона. Совместно решили главную задачу: сохранить лесную идиллию и деликатно вписать современную архитектуру и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»: «Мы хотим создать символ, образец проекта жилого комплекса, который находится за городом. Нам это уже удалось сделать в городе – на примере Новой Боровой. Наш такой главный подход – создавать комплексные постройки. Под комплексностью я имею в виду не только разные виды жилья, но и в том числе вся та инфраструктура – коммерческая и социальная, – которая нужна человеку каждый день. Это и детские сады, и школы, и магазины, и кафе и рестораны и все, что мы знаем и понимаем, как создавать. И конечно, все самые лучшие обрасцы, которые уже были реализованы в наших проектах, реализованы уже в мире, в Европе».

Строительство стильного загородного комплекса началось в конце 2018-го года и рассчитано на 10 лет. За это время сюда переедет порядка 15 тысяч жителей. Строительство первой очереди – это полсотни коттеджей – уже завершено. Причём большинство частных домов площадью около двухсот квадратных метров уже нашли своих владельцев. Вместе с тем ведётся строительство таунхаусов и лайнхаусов – двухэтажных блокированных домов меньшей площади. Среди особенностей этого типа жилья – свободные планировки, высокие потолки и наличие приусадебных участков с парковочным местом. В июне 2020 года в продажу поступят и дома, в которых можно приобрести отдельную квартиру – урбан-виллы, клабхаусы и ситихаусы.Началось проектирование первого детского сада, который начнёт свою работу через три года.

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