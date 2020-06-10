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Выпускникам вручили аттестаты. В одной из школ гостем стала депутат Мария Василевич

10.06.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выпускникам вручили аттестаты. В одной из школ гостем стала депутат Мария Василевич

В школах Минской области сегодня выпускникам вручили аттестаты.  Событие торжественное, но в этом году в упрощённом формате – никаких почётных гостей и максимальная безопасность. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но всё равно этот день получился праздничным.

Молодечно 

Вечерний наряд, лента выпускника и золотая медаль. Об этом дне Татьяна Бусел мечтала давно. Приближала заветную награду успехами в учёбе, вот только с покупкой наряда не торопилась. До последнего вместе с одноклассниками ждала заветного – торжеству быть!

Татьяна мечтает стать экономистом и, возможно, уйти в частный бизнес. А сверстник Кирилл Руды – наоборот, вернуться в родные пенаты. Хорошист в учёбе стал отличником в спорте. В этой школе он научился плавать. За 11 лет доплыл до кандидата в мастера спорта.

На расстоянии вытянутой руки и только среди «своих». 72 выпускника, из них 7 золотых медалистов. В этом году вручение для каждого класса проходило отдельно. Таковы реалии и это лучший вариант развития событий.

Калина Капуцкая, директор средней школы № 14 г. Молодечно: «Наши дети, наши учителя и наши родители выдержали все эти трудности. Справились с этим экзаменом, и сегодня все наши дети сдали выпускные экзамены, никто у нас не заболел, никто у нас не находится на самоизоляции, и мы рады, что нам удалось сегодня сделать этот праздник». 

Под прицелом родительских камер и в присутствии лишь нескольких педагогов выпускники не стеснялись эмоций. Гордость и тревога, радость и сожаление – эмоции били через край. Сегодня прощались с детством.

Минск 

Задорно и весело провожали школьные годы выпускники 15-й гимназии в столице. На этот раз торжество на улице, а тёплая погода – приятный бонус к празднику. Плюс возможность почувствовать себя настоящей звездой. Здесь и красная дорожка, а вместо «Оскара» – долгожданный аттестат. 

Анжелика Острейко, учитель физической культуры и здоровья гимназии №15 г. Минска: «Очень волнительно. По той простой причине, что я с этими детьми очень давно и как классный руководитель очень волновалась. У нас, на минуточку, 13 медалистов, у меня в классе 15 отличников, 4 стобальника. Сами понимаете, что к выпускному готовились с особым волнением». 

Эстафету торжественной церемонии приняла и средняя школа №16. Здесь, как и в других учреждениях образования, праздник проходит с соблюдением всех правил. Между выпускниками социальная дистанция, для родителей отдельная зона. Но не без гостей. Аттестат медалисту вручила депутат Мария Василевич.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я думаю, что у ребят этот день и этот праздник начинается по-особенному, уникально, не так, как раньше, как у всех. Я думаю, что это хороший старт для уникальной жизни, для новой жизни, для нового пути». 

Витебская область 

Празднику быть, решили в Витебской области. Центру культуры «Витебск», для этого понадобилось пару свободных телефонов. В соцсети, онлайн – но всё же вечеринка. В прямом эфире поздравления, приветы, слова благодарности и много музыки.  

Всего в этом году документ об окончании 11-ти классов получили свыше 52,5 тысяч девушек и юношей. И в этом году торжество исключило шествие и сам выпускной. Однако традиционный шаг во взрослую жизнь остался неизменным, уже 25 июня стартует централизованное тестирование. Это будет белорусский язык. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В школах Минской области сегодня выпускникам вручили аттестаты.  Событие торжественное, но в этом году в упрощённом формате – никаких почётных гостей и...
 
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