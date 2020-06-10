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Выпускникам вручили аттестаты. В одной из школ гостем стала депутат Мария Василевич
Источник материала: ОНТ
В школах Минской области сегодня выпускникам вручили аттестаты. Событие торжественное, но в этом году в упрощённом формате – никаких почётных гостей и максимальная безопасность. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но всё равно этот день получился праздничным.
Молодечно
Вечерний наряд, лента выпускника и золотая медаль. Об этом дне Татьяна Бусел мечтала давно. Приближала заветную награду успехами в учёбе, вот только с покупкой наряда не торопилась. До последнего вместе с одноклассниками ждала заветного – торжеству быть!
Татьяна мечтает стать экономистом и, возможно, уйти в частный бизнес. А сверстник Кирилл Руды – наоборот, вернуться в родные пенаты. Хорошист в учёбе стал отличником в спорте. В этой школе он научился плавать. За 11 лет доплыл до кандидата в мастера спорта.
На расстоянии вытянутой руки и только среди «своих». 72 выпускника, из них 7 золотых медалистов. В этом году вручение для каждого класса проходило отдельно. Таковы реалии и это лучший вариант развития событий.
Под прицелом родительских камер и в присутствии лишь нескольких педагогов выпускники не стеснялись эмоций. Гордость и тревога, радость и сожаление – эмоции били через край. Сегодня прощались с детством.
Задорно и весело провожали школьные годы выпускники 15-й гимназии в столице. На этот раз торжество на улице, а тёплая погода – приятный бонус к празднику. Плюс возможность почувствовать себя настоящей звездой. Здесь и красная дорожка, а вместо «Оскара» – долгожданный аттестат.
Эстафету торжественной церемонии приняла и средняя школа №16. Здесь, как и в других учреждениях образования, праздник проходит с соблюдением всех правил. Между выпускниками социальная дистанция, для родителей отдельная зона. Но не без гостей. Аттестат медалисту вручила депутат Мария Василевич.
Витебская область
Празднику быть, решили в Витебской области. Центру культуры «Витебск», для этого понадобилось пару свободных телефонов. В соцсети, онлайн – но всё же вечеринка. В прямом эфире поздравления, приветы, слова благодарности и много музыки.
Всего в этом году документ об окончании 11-ти классов получили свыше 52,5 тысяч девушек и юношей. И в этом году торжество исключило шествие и сам выпускной. Однако традиционный шаг во взрослую жизнь остался неизменным, уже 25 июня стартует централизованное тестирование. Это будет белорусский язык.
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В школах Минской области сегодня выпускникам вручили аттестаты. Событие торжественное, но в этом году в упрощённом формате – никаких почётных гостей и...
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