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Обнаружена украденная работа художника Бэнкси
Источник материала: ОНТ
Украденную работу знаменитого художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщает
Рисунок был выполнен на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан», в котором 13 ноября 2015 года боевиками ИГИЛ было убито 90 человек. Изображение скорбящей девушки похитили в январе 2019.
Работу в заброшенном фермерском доме итальянского региона Абруццо. Сообщается, что изображение не пострадало.
Бэнкси – английский художник, который изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы затрагивают различные политические и социальные проблемы. Они направлены против войны, капитализма и морализаторства. Картины Бэнкси являются предметом охоты журналистов, фотографов, художественных критиков и коллекционеров.
Фото: dailymail.co.uk
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Украденную работу знаменитого художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщает AFP. Рисунок был выполнен на двери запасного выхода парижского концертного зала...
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