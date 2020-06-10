Обнаружена украденная работа художника Бэнкси

Источник материала: ОНТ

Украденную работу знаменитого художника Бэнкси обнаружили в Италии, сообщает AFP .

Рисунок был выполнен на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан», в котором 13 ноября 2015 года боевиками ИГИЛ было убито 90 человек. Изображение скорбящей девушки похитили в январе 2019.

Работу в заброшенном фермерском доме итальянского региона Абруццо. Сообщается, что изображение не пострадало.

Бэнкси – английский художник, который изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы затрагивают различные политические и социальные проблемы. Они направлены против войны, капитализма и морализаторства. Картины Бэнкси являются предметом охоты журналистов, фотографов, художественных критиков и коллекционеров.

Фото: dailymail.co.uk

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