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В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию валютного законодательства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Упростится целый ряд операций. Работать с валютой станет проще экспортерам. Законодательные сроки возврата (или так называемой репатриации) валютной выручки теперь заменят на договорные. Устанавливать их со своими зарубежными партнерами предприятия смогут самостоятельно.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Законопроект также упростит физическим лицам и предприятиям открытие счетов за рубежом. Вместо разрешений в Нацбанке, которые требовались ранее, будет действовать система мониторинга. Достаточно будет в электронном виде уведомить Национальный банк о совершаемой операции.
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Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию...
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