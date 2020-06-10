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В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

10.06.2020 22:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию валютного законодательства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

Упростится целый ряд операций. Работать с валютой станет проще экспортерам. Законодательные сроки возврата (или так называемой репатриации) валютной выручки теперь заменят на договорные. Устанавливать их со своими зарубежными партнерами предприятия смогут самостоятельно. 

В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Нацбанка:
Очень важная новация – это то, что с новым законом мы отказываемся от жестких сроков, которые регламентировали репатриацию валютной выручки в Республику Беларусь либо поступление импорта по соответствующим договорам. Теперь эти сроки будут определять сами предприятия, закреплять в договорах. Предприятия при необходимости смогут их гибко менять – это снизит административную нагрузку на наш бизнес, позволит уйти от устаревшего механизма и повысит существенно эффективность работы наших предприятий на внешних рынках.

В Беларуси отменят жёсткие сроки возврата валютной выручки

Законопроект также упростит физическим лицам и предприятиям открытие счетов за рубежом. Вместо разрешений в Нацбанке, которые требовались ранее, будет действовать система мониторинга. Достаточно будет в электронном виде уведомить Национальный банк о совершаемой операции.

Люди в материале: Сергей Калечиц

 
 
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Новости Беларуси. Сенаторы одобрили ряд поправок в законы о валютном регулировании и валютном контроле. Законопроект предусматривает дальнейшую либерализацию...
 
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