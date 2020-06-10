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Правительство утвердило порядок возврата НДС физлицам при покупке электромобиля

10.06.2020 21:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство утвердило порядок возврата НДС физлицам при покупке электромобиля

Порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля утвердило правительство. Решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 июня 2020 года №333, сообщается на сайте правительства.

Возвращать сумму налога на добавленную стоимость будут не более 500 базовых величин (на день покупки). 1БВ сейчас равняется Br27.

В постановлении указан порядок возврата сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при приобретении электромобиля с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 года на территории Беларуси.

Для возврата НДС необходимо уведомить налоговую по месту жительства о покупке электромобиля и об уплате налога на добавленную стоимость по утвержденной форме. После этого налоговый орган делает запрос продавцу (лизингодателя) о сведениях, подтверждающих факт приобретения электромобиля и дате уплаты им в полном объеме стоимости электромобиля и НДС.

Возврат средств должен быть произведен не позднее 30 календарных дней со дня представления уведомления в налоговый орган.

Постановление вступает в силу с 15 июня.

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Порядок возврата физлицам НДС при покупке электромобиля утвердило правительство. Решение закреплено постановлением Совета Министров от 9 июня 2020 года №333,...
 
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