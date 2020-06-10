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В июле зарядки для электромобилей станут платными

10.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый – тестовый – этап создания сети электрозаправочных станций подошел к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому с июля зарядка на ЭЗС Malanka станет платной. Правда, стоимость в сравнении с соседями и другими европейскими странами будет самой низкой: всего 30-40 копеек за киловатт-час.

Больше новостей экономики за 10 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Первый – тестовый – этап создания сети электрозаправочных станций подошел к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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