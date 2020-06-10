В июле зарядки для электромобилей станут платными

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый – тестовый – этап создания сети электрозаправочных станций подошел к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому с июля зарядка на ЭЗС Malanka станет платной. Правда, стоимость в сравнении с соседями и другими европейскими странами будет самой низкой: всего 30-40 копеек за киловатт-час.