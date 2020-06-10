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В июле зарядки для электромобилей станут платными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый – тестовый – этап создания сети электрозаправочных станций подошел к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому с июля зарядка на ЭЗС Malanka станет платной. Правда, стоимость в сравнении с соседями и другими европейскими странами будет самой низкой: всего 30-40 копеек за киловатт-час.
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Новости Беларуси. Первый – тестовый – этап создания сети электрозаправочных станций подошел к своему завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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