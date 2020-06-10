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Строительство нефтепровода Гомель-Горки будет стоить примерно 300 млн рублей

10.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специалисты рассказали, сколько будет стоить строительство нефтепровода Гомель-Горки, который соединит на территории нашей страны две ветки «Дружбы» и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект будет финансироваться за счет собственных средств «Гомельтранснефть Дружба» Все работы, включая заполнение трубы технологической нефтью, обойдутся примерно в 300 миллионов рублей. Общая протяженность – до 207 километров, максимальный объем перекачки – 6 миллионов тонн в год. Проект первой очереди с экспертизой будет готов к 30 октября 2020 года. С 1 ноября планируется начать строительно-монтажные работы.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Специалисты рассказали, сколько будет стоить строительство нефтепровода Гомель-Горки, который соединит на территории нашей страны две ветки...
 
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