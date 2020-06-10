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«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

11.06.2020 06:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше сообщений стало поступать о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

К сожалению, речь в том числе и о детях. За три дня в стране утонули четыре ребенка в возрасте от 10 до 16 лет. Самая юная девочка погибла в водоеме Сморгонского района, когда пыталась спасти двоюродную сестру.

С места трагедии Галина Буро.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Денис Бурачевский, житель Сморгони:
Девочка – сестра ее она в истерике. Хотела, видно, вытащить ее. Вся мокрая. Потому что спрашивали у нее, почему она мокрая, она говорит: «Я хотела вытащить, я плавать не умею».

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Подробности страшной трагедии здесь обсуждают все. Хотя правду о цепочке роковых случайностей знает, пожалуй, лишь немая вода тихого озера, что в двух километрах от Сморгони. Известно, что две городские девочки, двоюродные сестры, оказались на водоеме одни. Младшая залезла в воду в районе дамбы. Старшая не умела плавать, осталась на берегу.  

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Александр Дерман, председатель Сморгонской районной организации ОСВОД:
Сестра стояла здесь. Она начала спускаться по бетонной вот этой отмостке к воде, и только она ступила в воду, прямо соскользнула в воду. Но она плавать не умела. И, естественно, она начала кричать. Плавающая девочка, погибшая, подплыла и начала ее выталкивать. И когда она выталкивала, она нахлебалась воды, получается так, и утонула.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

13-летняя девочка достать сестру не могла, начала плакать, кричать и звать на помощь. Дачники сразу поняли, что это не обычный шум от детских игр – беда. К дамбе побежали люди.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Валентина Тафейко, жительница Молодечно:
Там была девочка в черной маечке, она руками махала вот так и кричала: «Помогите, помогите!» Мы побежали, но мы плавать не умеем ни одна, ни вторая. Я прямо на колени, увидела, что люди подбегают. У нее истерика была наверное, шок, потому что не дай бог каждому. Я еще говорю: «Может, вытянуть А эта девочка просто лежала на воде недалеко от берега. Потом издалека наблюдали, как отец приехал… без слез не расскажешь.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Дачники вызвали скорую и спасателей, но было уже поздно. Старшей сестре понадобилась помощь психолога. Следственный комитет начал проводить проверку. А 10-летнюю Дашу – так звали погибшую – на днях будут хоронить убитые горем родители.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Никита Станкевич, житель Сморгони:
Семья была хорошей, и девочка тоже. Все время здоровалась, добрая все время была.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Василий Щесливцев, житель Сморгони:
Я ее знал хорошо. Она и в гостях у нас была, с моей Дашей младшей дружит дружила, сейчас уже нету, вечная память. Так что родители могут и не усмотреть, правильно?

 О семье девочки во дворе говорят только положительно. Работящие родители воспитывают еще двух сыновей.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Галина Буро, корреспондент:
Соседи говорят, что Даша была добрым и очень веселым ребенком. Увлекалась рисованием, хорошистка, занималась легкой атлетикой. А на следующей неделе, в понедельник, ей должно было исполнится 11 лет.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Соседи спорят, застрахован ли кто-нибудь от трагедии. Цифры же статистики выносят дикий вердикт: лето только началось, а в стране уже утонули пять детей.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД:
На территории Республики Беларусь больше 10 тысяч озер и больше 20 тысяч рек. Очень много водных объектов, где люди испокон веков отдыхали, купались. Закрыть их силами ОСВОД или даже работниками МЧС практически невозможно.

Поэтому всегда просим, предупреждаем: выбирайте по возможности те места, которые вы очень хорошо знаете, а лучше всего отдыхать у водных объектов, где присутствуют спасательные службы.

ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения.

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

Специалисты добавляют: малыши не понимают, что вода – это опасно, подростки в желании бравировать могут забыть о мерах безопасности. А потому родительский контроль за детьми на водоемах – это аксиома, которая, вопреки математике, доказана оборвавшимися маленькими жизнями.

Люди в материале: Денис Бурачевский, Александр Дерман, Валентина Тафейко, Никита Станкевич, Василий Щесливцев, Галина Буро, Олег Борозна

 
 
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Новости Беларуси. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше сообщений стало поступать о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе...
 
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