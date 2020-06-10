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«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше сообщений стало поступать о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К сожалению, речь в том числе и о детях. За три дня в стране утонули четыре ребенка в возрасте от 10 до 16 лет. Самая юная девочка погибла в водоеме Сморгонского района, когда пыталась спасти двоюродную сестру.
Денис Бурачевский, житель Сморгони:
Подробности страшной трагедии здесь обсуждают все. Хотя правду о цепочке роковых случайностей знает, пожалуй, лишь немая вода тихого озера, что в двух километрах от Сморгони. Известно, что две городские девочки, двоюродные сестры, оказались на водоеме одни. Младшая залезла в воду в районе дамбы. Старшая не умела плавать, осталась на берегу.
Александр Дерман, председатель Сморгонской районной организации ОСВОД:
13-летняя девочка достать сестру не могла, начала плакать, кричать и звать на помощь. Дачники сразу поняли, что это не обычный шум от детских игр – беда. К дамбе побежали люди.
Валентина Тафейко, жительница Молодечно:
Дачники вызвали скорую и спасателей, но было уже поздно. Старшей сестре понадобилась помощь психолога. Следственный комитет начал проводить проверку. А 10-летнюю Дашу – так звали погибшую – на днях будут хоронить убитые горем родители.
Никита Станкевич, житель Сморгони:
Василий Щесливцев, житель Сморгони:
О семье девочки во дворе говорят только положительно. Работящие родители воспитывают еще двух сыновей.
Галина Буро, корреспондент:
Соседи спорят, застрахован ли кто-нибудь от трагедии. Цифры же статистики выносят дикий вердикт: лето только началось, а в стране уже утонули пять детей.
Олег Борозна, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД:
Поэтому всегда просим, предупреждаем: выбирайте по возможности те места, которые вы очень хорошо знаете, а лучше всего отдыхать у водных объектов, где присутствуют спасательные службы.
ОСВОД готов к оказанию помощи людям на водах. Если понадобится, будут усиливаться дежурные смены и количеством человек и, возможно, может быть пересмотрен график работы дежурной смены в сторону увеличения.
Специалисты добавляют: малыши не понимают, что вода – это опасно, подростки в желании бравировать могут забыть о мерах безопасности. А потому родительский контроль за детьми на водоемах – это аксиома, которая, вопреки математике, доказана оборвавшимися маленькими жизнями.
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Новости Беларуси. С приходом жаркой погоды в нашу страну все больше сообщений стало поступать о гибели людей во время отдыха на водоемах, сообщили в программе...
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