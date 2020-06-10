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Американцы построили большой стильный дом прямо в овраге в лесу. Взгляните, что получилось
Источник материала: Tut.by
Мы не раз писали о том, как в США и Европе сейчас интегрируют дома в природный ландшафт, даже не вырубая деревья. И вот новый и более сложный пример такого объекта — особняк в овраге в лесопарке. Подробности рассказывает
Созданием дома занималась американская архитектурная студия William Kaven Architecture. Двухэтажный особняк расположен в городском лесопарке в Портленде и построен таким образом, чтобы максимально не нарушить ландшафт и сохранить деревья.
Дом построен из бетона и обшит черным сайдингом. Практически все здание имеет панорамное остекление.
Внутри дома прихожая плавно перетекает в основную жилую зону с полами из белого дуба и с вставками из ореха. Большие окна и раздвижные стеклянные двери дают естественное освещение и открывают вид на природный ландшафт.
В гостиной установлены камин и деревянная мебель — длинный обеденный стол и стулья.
Окна каждой из четырех спален выходят на восток. В каждой спальне также есть свой балкон.
Дом называется Royal — то есть королевский.
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Дом находится в Портленде.
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