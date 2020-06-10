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Американцы построили большой стильный дом прямо в овраге в лесу. Взгляните, что получилось

11.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы не раз писали о том, как в США и Европе сейчас интегрируют дома в природный ландшафт, даже не вырубая деревья. И вот новый и более сложный пример такого объекта — особняк в овраге в лесопарке. Подробности рассказывает Deezen.


Созданием дома занималась американская архитектурная студия William Kaven Architecture. Двухэтажный особняк расположен в городском лесопарке в Портленде и построен таким образом, чтобы максимально не нарушить ландшафт и сохранить деревья.


Дом построен из бетона и обшит черным сайдингом. Практически все здание имеет панорамное остекление.




Внутри дома прихожая плавно перетекает в основную жилую зону с полами из белого дуба и с вставками из ореха. Большие окна и раздвижные стеклянные двери дают естественное освещение и открывают вид на природный ландшафт.


В гостиной установлены камин и деревянная мебель — длинный обеденный стол и стулья.



Окна каждой из четырех спален выходят на восток. В каждой спальне также есть свой балкон.



Дом называется Royal — то есть королевский.

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Теги: Минск
 
 
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