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Купаловский открывает сезон 15 июня

11.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году обстоятельства сложились так, что Купаловский откроет сезон дважды: после двух месяцев перерыва театр возобновляет показы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Одна из главных традиций Купаловского — начинать сезон легендарным спектаклем «Паўлінка». 15 июня на главной сцене состоится показ нашей визитки — „Паўлінкі“», — рассказали в театре.



С 15 по 30 июня в Купаловском также пройдут спектакли «Рэвізор», «Шляхціц Завальня, Або Беларусь у фантастычных апавяданне», «Пінская шляхта», «Першы», «Вешальнікі», «Караль Лір», «Ураджай», «Людзі на балоце», «Зямля Эльзы», «Радзіва «Прудок», «Не мой».

Театр обязательно будет следовать мерам безопасности во время спектаклей. При рассадке зрителей будет соблюдаться дистанция в два места, а общая наполняемость зала главной сцены не будет превышать 100 зрителей (на 338 мест), зала камерной сцены — не более 40 зрителей (на 80 мест). В начале и в конце спектакля будет проводиться обязательная дезинфекция помещений. Зритель всегда сможет воспользоваться антисептиками, имеющимися в здании.
 
 
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В этом году обстоятельства сложились так, что Купаловский откроет сезон дважды: после двух месяцев перерыва театр возобновляет показы.
 
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