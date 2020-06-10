На парад Победы в Москве поедет рота почетного караула





фото Виктор Толочко, Sputnik .





Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.





Ожидается, что представляющие республику солдаты отправятся в Москву 15 июня.





На сегодня уже десять стран подтвердили участие своих представителей в параде. Подтверждение получено от Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, также приедут лидеры Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.







