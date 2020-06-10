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На парад Победы в Москве поедет рота почетного караула

11.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парадном строю в среду 24 июня по Красной площади пройдут 73 военнослужащих из роты почетного караула.


фото Виктор Толочко, Sputnik

Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Ожидается, что представляющие республику солдаты отправятся в Москву 15 июня.

На сегодня уже десять стран подтвердили участие своих представителей в параде. Подтверждение получено от Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, также приедут лидеры Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.
 
 
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В парадном строю в среду 24 июня по Красной площади пройдут 73 военнослужащих из роты почетного караула.
 
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