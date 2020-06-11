Белорусские санатории возобновляют работу: меры безопасности повышенные

Источник материала: ОНТ

В надежде на улучшение эпидситуации и открытие границ россияне активно бронируют путевки в белорусские здравницы на август и сентябрь. В Гродненской области уже три санатория принимают отдыхающих. А ведь еще месяц назад здесь было пусто – из-за пандемии люди отказывались от путевок. Сегодня здесь вновь многолюдно.





Маленькая Ксения лето в санатории проводит с пеленок. Здесь же и вся семья – мама и бабушка с дедушкой. 12 лет место отдыха не меняют. Привыкли проводить отпуск на природе. Зимой по традиции бронировали путевки. А в мае оказались на распутье – и поберечься стоило бы, но отдых был под угрозой – санатории закрылись.

Вместе с этой семьей только в «Озерный» сегодня заехали более 60 человек. Пока только осваиваются и осматриваются, ходят со списками процедур, ищут корпуса. Гости со всей Беларуси отдыха ждали и до последнего не отказывались от забронированных номеров.

Первый полноценный рабочий день и у сотрудников. Ведь еще с марта санаторий начал стремительно пустеть. Люди отказывались от путевок, забирали деньги. После майских праздников закрылись окончательно. «Озерный» пустовал месяц. Чтобы сохранить коллектив в 300 человек, кого-то отправили в отпуска, кого-то – на простой.

Конечно, пока меры безопасности здесь повышенные: масочный режим для персонала, регулярная дезинфекция, повсюду антисептики, одноразовая посуда. Раздвинули столы в столовой, изменили графики процедур, коррективы внесли и в лечебные программы.

Убытки от простоев гродненские санатории еще не подсчитывали. Но они явно будут большими. Ведь в среднем только здесь один день с лечением обходится отдыхающему в 70-100 рублей. Наперед стараются не загадывать. Задача этим летом если не заработать, то хотя бы выйти в ноль.

Надежды в здравницах региона возлагают на июль-август. Рассчитывают на белорусов, которые решат остаться в стране и морю предпочтут отдых на берегу озера. Также ждут иностранцев, а их в санаториях все больше – только безвизовых гостей за год в регионе принимают больше 2,5 тысяч. А россияне и вовсе закрывают до 85% экспорта услуг.

Пока отдыхающих принимают три из 10 санаториев Гродненской области. Остальные откроют свои двери до конца месяца. Правда, из-за пандемии в большинстве из них временно отдыхают только гродненцы. Менеджеры переносят сроки путевок остальным, предлагают бонусы в виде бесплатных процедур, обзванивают с приглашением приехать отдыхающих прошлых лет. Делают всё, чтобы максимально вернуть санатории к прежнему ритму работы.

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