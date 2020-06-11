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Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.

11.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


31 мая 2020 23:25 4257

Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Александр КОЛЕСНИКОВ.

29 июня, накануне профессионального праздника Дня химика, некоторым семьям работников ОАО “Беларуськалий” одними из первых вручили ключи от просторных квартир нового дома. Причем, получили они их из рук генерального директора предприятия Ивана Головатого.

Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.

Это уже второе общежитие, с которым происходит чудесное преображение. Теперь на улице Заслонова, 61 высится уже второй дом такого типа. Он арендный многоквартирный, проживать здесь будет 125 семей работников ОАО “Беларуськалий”. Именно это предприятие выступило заказчиком реновации типового блочного общежития.

Всего в доме по 54 одно- и двухкомнтаных, 17 трехкомнатных квартир. Рядом парковки, детские площадки, благоустроенная территория. Предусмотрен в доме тренажерный зал. Живи и радуйся!

Генеральный директор ОАО “Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции” Сергей Дрожденюк на официальном праздновании сдачи дома в эксплуатацию вручил Ивану Головатому символический хрустальный ключ от дома. В этом году он с символикой стройтреста № 3. Сергей Дрожденюк поздравил новоселов с долгожданным событием, пожелал, чтобы на новом месте жилось уютно и благополучно.

Генеральный директор градообразующего предприятия в свою очередь поблагодарил строителей за добросовестный труд и порадовался тому, что на 125 человек сократилась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условия на предприятии.

На торжестве также были вручены ключи восьми первым новоселам. Почетные новоселы Сергей Николаеня и Дмитрий Осипик выступили со словами благодарности за такую значимую поддержку семей. Пусть новоселам хорошо и счастливо живется в новом доме!

Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Александр КОЛЕСНИКОВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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31 мая 2020 23:25 4257 Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало...
 
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