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Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
11.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
31 мая 2020 23:25 4257
Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало домом.
29 июня, накануне профессионального праздника Дня химика, некоторым семьям работников ОАО “Беларуськалий” одними из первых вручили ключи от просторных квартир нового дома. Причем, получили они их из рук генерального директора предприятия Ивана Головатого.
Это уже второе общежитие, с которым происходит чудесное преображение. Теперь на улице Заслонова, 61 высится уже второй дом такого типа. Он арендный многоквартирный, проживать здесь будет 125 семей работников ОАО “Беларуськалий”. Именно это предприятие выступило заказчиком реновации типового блочного общежития.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Александр КОЛЕСНИКОВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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31 мая 2020 23:25 4257 Снова новоселье! Еще одно общежитие на Заслонова стало...
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