Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девушка фотографировала паспорта и использовала для регистрации займа на гаджеты Оформляла рассрочки по чужим паспортам. Сыщики раскрыли преступную схему 24-летней девушки. Статья - "Мошенничество". Сообщается, что подозреваемая, находясь в...

Оформляла рассрочки по чужим паспортам. Сыщики раскрыли преступную схему 24-летней девушки. Статья - "Мошенничество". Сообщается, что подозреваемая, находясь в гостях у знакомых, фотографировала их документы, а после использовала снимки для регистрации займа на гаджеты. Помогала ей приятельница, которая работала в салоне сотовой связи. Сотрудница соглашалась заключать договоры по копиям чужих паспортов. После покупки телефонов, фигуранта их перепродавала. Уже установлено семеро потерпевших.