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Девушка фотографировала паспорта и использовала для регистрации займа на гаджеты

11.06.2020 10:28 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Оформляла рассрочки по чужим паспортам. Сыщики раскрыли преступную схему 24-летней девушки. Статья - "Мошенничество". Сообщается, что подозреваемая, находясь в гостях у знакомых, фотографировала их документы, а после использовала снимки для регистрации займа на гаджеты. Помогала ей приятельница, которая работала в салоне сотовой связи. Сотрудница соглашалась заключать договоры по копиям чужих паспортов. После покупки телефонов, фигуранта их перепродавала. Уже установлено семеро потерпевших. 
 
 
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Оформляла рассрочки по чужим паспортам. Сыщики раскрыли преступную схему 24-летней девушки. Статья - "Мошенничество". Сообщается, что подозреваемая, находясь в...
 
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