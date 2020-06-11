Выпуск с медальным отблеском. В СШ № 28 Бреста вручили аттестаты и медали

Источник материала: Виртуальный Брест

Выпускной-2020 является особенным для СШ № 28 Бреста не только потому, что по понятным причинам лишён традиционного размаха. Именно в нынешнем году стены школы покидают семь медалистов высшей пробы, и все они – из одного выпускного класса.





Директор школы Александр Александрович Лазарук с тёплыми словами напутствия и добрыми пожеланиями вручил в этот день заветные медали их обладателям, настоящей гордости школы: Елене Бегезе, Марии Боричесвкой, Илье Бураку, Анне Варицкой, Виктории Ёрш, Анастасии Малащицкой и Марии Прокопук.





К ним и другим ребятам, учащимся родного 11 «А», а также 11 «Б» класса, с поздравлениями и добрыми пожеланиями обратились первые учителя, классные руководители, заместители директора Олеся Алексеевна Цегельник и Елена Людвиговна Гордей.

Нынешний выпуск для СШ № 28 Бреста – очень значимый, ведь в рядах выпускников победители международных олимпиад и республиканских творческих конкурсов, юнармейцы Вахты Памяти, те, кто отстаивал честь школы и города на гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны».