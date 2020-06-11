ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпуск с медальным отблеском. В СШ № 28 Бреста вручили аттестаты и медали

11.06.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Выпускной-2020 является особенным для СШ № 28 Бреста не только потому, что по понятным причинам лишён традиционного размаха. Именно в нынешнем году стены школы покидают семь медалистов высшей пробы, и все они – из одного выпускного класса.

Выпуск с медальным отблеском. В СШ № 28 Бреста вручили аттестаты и медали

Директор школы Александр Александрович Лазарук с тёплыми словами напутствия и добрыми пожеланиями вручил в этот день заветные медали их обладателям, настоящей гордости школы: Елене Бегезе, Марии Боричесвкой, Илье Бураку, Анне Варицкой, Виктории Ёрш, Анастасии Малащицкой и Марии Прокопук.

Выпуск с медальным отблеском. В СШ № 28 Бреста вручили аттестаты и медали

К ним и другим ребятам, учащимся родного 11 «А», а также 11 «Б» класса, с поздравлениями и добрыми пожеланиями обратились первые учителя, классные руководители, заместители директора Олеся Алексеевна Цегельник и Елена Людвиговна Гордей.

Нынешний выпуск для СШ № 28 Бреста – очень значимый, ведь в рядах выпускников победители международных олимпиад и республиканских творческих конкурсов, юнармейцы Вахты Памяти, те, кто отстаивал честь школы и города на гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Выпускной-2020 является особенным для СШ № 28 Бреста не только потому, что по понятным причинам лишён традиционного размаха. Именно в нынешнем году стены школы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Зеленая гавань»: новый формат загородного жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика