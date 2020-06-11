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В Мюнхене авто въехало в группу людей, которых потом еще и избили

11.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В немецком городе Мюнхене автомобиль въехал в небольшую толпу людей, после чего пассажиры авто напали на пешеходов, три человека пострадали.

Об этом сообщает DW.

По сообщениям полиции, в среду днем ​​автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене. Три человека получили ранения, все они были доставлены в больницу.

Шестеро пассажиров автомобиля после наезда напали на группу пешеходов, сообщили в мюнхенской полиции агентству DPA.

Полиция заявила, что даже на этом раннем этапе расследования немало указывает на то, что нападавшие и потерпевшие знали друг друга.

Сейчас полиция разыскивает автомобиль и нападающих.


Немецкая газета Bild сообщила, что нападение могло быть скоординированной атакой с целью мести со стороны членов мотоклуба Hells Angels.

Три человека, которые получили ранения, - мужчины в возрасте 40-50 лет из Мюнхена и его окрестностей. Bild также сообщил, что в атаке использовался нож.

Полиция оцепила район нападения и предупредила о возможных перебоях движения.
 
 
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В немецком городе Мюнхене автомобиль въехал в небольшую толпу людей, после чего пассажиры авто напали на пешеходов, три человека пострадали.
 
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