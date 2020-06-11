Первая партия американской нефти поступит на «Нафтан» из Клайпеды

Источник материала: ОНТ

Сегодня ожидается прибытие первой партии американской нефти на белорусский «Нафтан». Она уже доставлена танкером из Техаса в порт Клайпеды.

Весь объем – а это 77 тыс.тонн - прибудет в Беларусь в железнодорожных цистернах до 15 июня. Нефть сорта Bakken переработают на новополоцком НПЗ. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время встречи Александра Лукашенко с госсекретарём США Майклом Помпео во время его последнего визита в Беларусь в феврале. Это уже 12-я танкерная поставка углеводородов в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram