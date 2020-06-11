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Первая партия американской нефти поступит на «Нафтан» из Клайпеды
Источник материала: ОНТ
Сегодня ожидается прибытие первой партии американской нефти на белорусский «Нафтан». Она уже доставлена танкером из Техаса в порт Клайпеды.
Весь объем – а это 77 тыс.тонн - прибудет в Беларусь в железнодорожных цистернах до 15 июня. Нефть сорта Bakken переработают на новополоцком НПЗ. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время встречи Александра Лукашенко с госсекретарём США Майклом Помпео во время его последнего визита в Беларусь в феврале. Это уже 12-я танкерная поставка углеводородов в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков.
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Сегодня ожидается прибытие первой партии американской нефти на белорусский «Нафтан». Она уже доставлена танкером из Техаса в порт Клайпеды. Весь объем – а это 77...
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