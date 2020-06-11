ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первая партия американской нефти поступит на «Нафтан» из Клайпеды

11.06.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первая партия американской нефти поступит на «Нафтан» из Клайпеды

Сегодня ожидается прибытие первой партии американской нефти на белорусский «Нафтан». Она уже доставлена танкером из Техаса в порт Клайпеды. 

Весь объем – а это 77 тыс.тонн - прибудет в Беларусь  в железнодорожных цистернах до 15 июня. Нефть сорта Bakken переработают на новополоцком НПЗ. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время встречи Александра Лукашенко с госсекретарём США Майклом Помпео во время его последнего визита в Беларусь в феврале. Это уже 12-я танкерная поставка углеводородов в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ожидается прибытие первой партии американской нефти на белорусский «Нафтан». Она уже доставлена танкером из Техаса в порт Клайпеды.  Весь объем – а это 77...
 
Новости дня
Новости разные
 
Международных наблюдателей пригласят на президентские выборы в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика