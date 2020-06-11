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«Почему вы не закрашиваете седину? Я свою жену заставляю». Бестактность как черта ментальности

11.06.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Анна Петрова собрала свежие истории о том, как чужая внешность становится предметом обсуждения. И вынуждена констатировать: эта бестактность уже не шокирует, потому что стала привычной.

С завидной популярностью в Cети появляются посты и, как следствие, споры о внешности. Из последнего, например, пост Ксении Федоровой о том, как мужчина, сосед по офису, сделал ей замечание по поводу незакрашенной седины.

— Почему же вы не закрашиваете седину? Вы знаете, что у вас вся макушка седая? Она вам придает возраст.

— Вы знаете, пока не хочу. А зачем мне скрывать свой возраст?

— Ну вы же красивая женщина. Я свою жену заставляю…

А потом подоспел еще один свежий пример — мужской пост на пятьсот комментариев о том, что красивая и молодая женщина — залог крепкой семьи с домом и детьми.


Скриншот поста в Фейсбуке

Здесь же можно вспомнить и историю, о которой мы рассказывали в тексте о дискриминации женщин при приеме на работу. Напомним, что женщину не приняли в компанию, потому что она, по мнению работодателя, «уродливая и выглядит, как запойный алкоголик». Притом что образование и квалификация женщины позволяли ей занять эту должность, и никаких проблем с алкоголем в ее жизни не было.

И последнее: на одном из российских телеканалов недавно вышел новостной сюжет о внешности бывшей оппозиционерки Веры Кичановой. Суть его сводится к тому, что, будучи активисткой и оппозиционеркой, девушка выглядела как фрик. Но как только она прекратила оппозиционную деятельность, уехала в Лондон, окончила Оксфорд и начала карьеру урбаниста в бюро Zaha Hadid Architects, «расцвела и превратилась в ухоженную девушку с ярким макияжем». «В России у нее был совершенно другой образ — Грета Тунберг от оппозиции».


Скриншот из сюжета о Вере Кичановой

Почему мы позволяем себе давать неуместные и непрошеные советы по поводу чужой внешности, комментировать ее, мимоходом унижая людей, и задавать вопросы из серии «почему ты не закрашиваешь седину»?..

Потому что в нашем социуме существует определенный, общепринятый образ конвенциональной женственности. Ухоженная барышня с длинными волосами (без седины!), с полным макияжем, свежим маникюром и педикюром, в красивом платье и на высоком каблуке. Женщина, которая мастерски умеет маскировать свои недостатки, ретушировать, закрашивать, утягивать и прятать все лишнее и нежелательное.

Поэтому в свое время так доставалось женам Цукерберга, Макрона, Пирса Броснана (а недавно — возлюбленной Киану Ривза). Ведь эти женщины так очевидно выбивались из привычных рамок, но смогли при этом привлечь внимание столь завидных мужчин. Значит, все же не родись красивой?.. И как же это теперь пережить?

Александра Грант, художница и возлюбленная Ривза

А еще есть мнение, что некрасивых женщин не бывает, бывают ленивые. Зацикленность на ухоженности очень наглядно показал период самоизоляции, когда интернет заполнили жалобы и мемы на тему недоступности салонных услуг. К лени, неряшливости, неухоженности и даже неуважению к окружающим приравнивают отросшие корни, секущиеся кончики, отсутствие макияжа и маникюра, лишний вес. Тему небритых ног и подмышек не хочется даже поднимать.

А седина — это вообще отдельная и очень болезненная тема, всегда почему-то вызывающая бурю негативных эмоций. Наверное, потому что это очень мощный маркер женского возраста, женского старения. Ведь женская красота в первую очередь равняется сексуальности. И следуя этой формуле, женская седина никак не может быть красива.

Джуди Денч, Айрис Апфель, Мэй Маск, модели агентства «Олдушка». Они могут быть иконами стиля, но никоим образом не секс-символами.

Недавно бывший редактор Cosmopolitan Дарья Королькова, присоединившаяся к флешмобу «стрижка под ноль в период самоизоляции», опубликовала фотографии отрастающих волос, где хорошо просматривалась седина. Наиболее интересные комментарии, которые «доброжелатели» присылали ей в личные сообщения, Дарья вынесла в отдельный пост.

Например:

«Покрасьтесь. Седина — это значит женщина в климаксе, она уже не родит. Женщина не может жить одна. А так вы мужчину не привлечете»;

«Вы еще перестаньте брить ноги и подмышки, делать макияж и стричь ногти»;

«Для мужчин вы теперь непривлекательны»;

«Стали выглядеть старой. Зачем?»;

«А вам нормально, что все поймут, что вы седая?»;

«Седина — признак угасания. Вам не страшно?»;

«Седые волосы отталкивают»;

«Выглядели на 35, стали на 45. Сомнительное достижение»;

«Спасибо. Теперь понятно, зачем краситься»;

«Вы теперь ни шорты не наденете, ни платья. Бабушки такое не носят»;

«На изоляции понятно. Только не жалуйтесь, когда уволят».

И это очень показательные комментарии, в которых как по методичке собраны все существующие страхи и стереотипы, касающиеся седых волос.

Это и приравнивание закрашивания седины к гигиеническим процедурам наподобие душа, чистки зубов и стрижке ногтей. И твердое убеждение в том, что выглядеть на свой возраст — это что-то очень плохое и постыдное. И уверенность в том, что главное в жизни — это быть привлекательной для мужчин, а это невозможно после определенного возраста. И мнение о том, что седина — это признак старости и увядания (хотя не редкость случаи, когда седые волосы появляются еще до достижения человеком тридцати лет). И даже мысли о том, что если ты не закрасишь седину, то тебя обязательно уволят с работы.

Хотя, может, и правда уволят. В одном из интервью публицист и литературный критик Анна Наринская говорила о том, что «в некоторых корпорациях седина запрещена «дресс-кодом». И, кстати, именно Анна Наринская — самый яркий для меня пример женщины, прекрасной, как в своей седине, так и в ее принятии. Опять же цитирую ее: «Задача состоит не в том, чтобы спрятать свой возраст, — задача в том, чтобы оставаться лучшей собой в любом возрасте. Лучшей собой: то есть такой, какой ты нравишься себе и только себе — на остальных наплевать — именно сейчас… Седина — это не знак того, что ты плывешь по течению, а, наоборот, поступок: краситься-то гораздо легче и комфортнее, когда «все красятся».

Седина сегодня действительно может позиционироваться как вызов. Это определенная смелость быть собой. Это умение не воспринимать себя исключительно через призму мужского взгляда.

Красота и молодость — это ресурс, доступный далеко не каждому. Это привилегия, которая если и дается, то не навсегда. А вот способность принятия себя — любую, без оглядки на чужое мнение — штука куда более ценная.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Наш колумнист Анна Петрова собрала свежие истории о том, как чужая внешность становится предметом обсуждения. И вынуждена констатировать: эта бестактность уже не...
 
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