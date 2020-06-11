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Впервые Генассамблея ООН состоится в онлайн-режиме

11.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генассамблея ООН не отменялась ни разу с момента основания организации в 1945 году.



Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает DW. 

Отмечается, что с предложением провести запланированную на сентябрь сессию в онлайн-режиме выступил Председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.

 "Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", – сказал Мухаммад-Банде.


Отмечается, что присутствовать на заседании смогут один-два дипломата от делегации каждой страны. Также лидеры стран запишут свои речи за пять дней до начала сессии. Видео их выступлений покажут в зале Генассамблеи. Лично участвовать в заседании руководители государств не будут.
 
 
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Генассамблея ООН не отменялась ни разу с момента основания организации в 1945 году.
 
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