Впервые Генассамблея ООН состоится в онлайн-режиме

DW. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает





Отмечается, что с предложением провести запланированную на сентябрь сессию в онлайн-режиме выступил Председатель Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.





"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", – сказал Мухаммад-Банде.









Отмечается, что присутствовать на заседании смогут один-два дипломата от делегации каждой страны. Также лидеры стран запишут свои речи за пять дней до начала сессии. Видео их выступлений покажут в зале Генассамблеи. Лично участвовать в заседании руководители государств не будут.