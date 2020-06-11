|
Прямая телефонная линия с населением состоится с замминистра обороны по вооружению
Источник материала: ОНТ
В субботу 13 июня начальник вооружения Вооруженных Сил, замминистра обороны по вооружению, проведет телефонную линию с населением. Об этом
Любой желающий гражданин сможет задать свои вопросы по столичному номеру +375 (17) 297-10-22.
Телефонная линия будет организована с 9.00 до 12.00.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 13 июня начальник вооружения Вооруженных Сил, замминистра обороны по вооружению, проведет телефонную линию с населением. Об этом сообщает Telegram-канал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)