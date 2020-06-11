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Прямая телефонная линия с населением состоится с замминистра обороны по вооружению

11.06.2020 08:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямая телефонная линия с населением состоится с замминистра обороны по вооружению

В субботу 13 июня начальник вооружения Вооруженных Сил, замминистра обороны по вооружению, проведет телефонную линию с населением. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства.

Любой желающий гражданин сможет задать свои вопросы по столичному номеру +375 (17) 297-10-22.

Телефонная линия будет организована с 9.00 до 12.00.

Фото: Flickr / Steven Lilley

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В субботу 13 июня начальник вооружения Вооруженных Сил, замминистра обороны по вооружению, проведет телефонную линию с населением. Об этом сообщает Telegram-канал...
 
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