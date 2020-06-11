Источник материала: Виртуальный Брест

Собирать подписи не будут в ближайшие выходные — 12-14 июня.

Минске и областных городах" alt="Светлана Тихановская объявила об отмене пикетов в Минске и областных городах" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591853882586111.jpg" style="width: 750px; height: 381px;">



Это решение претендентка на президентский пост объяснила возможной подготовкой провокации со стороны спецслужб. Также она отметила, что на членов инициативной группы значительно выросло давление и продолжаются репрессии.

"Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи", — заявила Тихановская.

Сбор подписей продолжится в регионах. По словам Тихоновской, ее группа подаст в ЦИК на регистрацию столько подписей, сколько будет собрано.





Пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской были, пожалуй, самыми многолюдными. В Минске и других городах люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы подписаться за Тихановскую.

Ее мужа, блогера Сергея Тихановского, задержали с соратниками в Гродно 29 мая после провокации на избирательном пикете. Его еще шесть человек обвиняют в подготовке и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 19 июня.