«Я опасаюсь провокаций». Тихановская снимает пикеты в Минске и областных городах

Источник материала: Tut.by

Претендент в президенты Светлана Тихановская снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. Об этом она заявила в видео, опубликованном в Телеграм-канале «Выборы. Беларусь» .



Фото: Елена Бычкова

В видео Тихановская обратилась к членам своей инициативной группы и координаторам.

— В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают сутками, штрафами, происходят провокационные действия на пикетах по сбору подписей в мою поддержку, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, ближайшие дни — пятница, субббота, воскресенье — не проводить пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Беларуси. В эти дни я опасаюсь разного рода провокаций в отношении вас. И, поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи, — сказала Тихановская.

Сбор подписей будет продолжаться в регионах, где не такое большое скопление людей. И инициативная группа Тихановской подаст в ЦИК столько подписей, сколько уже собрала.

— Я очень благодарна вам за ваш титанический труд в таких тяжелых условиях. Я благодарю вас за поддержку и понимание, берегите себя и своих близких, — добавила Тихановская.

Напомним, в интервью «Белсату» Тихановская озвучила промежуточную цифру общего количества собранных подписей — 60 тысяч. Пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов сказал TUT.BY , что эта цифра несвежая, и считать подписи инициативная группа будет после 13 июня. Поскольку последний день подачи подписей в районные, городские, районные в городах комиссии 19 июня, а на их проверку инициативной группе надо несколько дней, выходит, что пикетов по сбору подписей в Минске и областных городах за Тихановскую, скорее всего, уже не будет.