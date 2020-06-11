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Ровно 10 лет назад стартовал ЧМ-2010 по футболу. Помните главных звезд того турнира?
Источник материала: Tut.by
11 июня 2010 года стартовал чемпионат мира по футболу в Южной Африке. Этот турнир запомнился первым золотом Испании, надоедливыми вувузелами и предсказаниями осьминога Пауля. А вы помните футболистов, которые играли ключевые роли в своих сборных на мундиале?
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Чемпионат мира-2010 в Южной Африке запомнился первым золотом Испании, надоедливыми вувузелами и предсказаниями осьминога Пауля. А вы помните футболистов, которые...
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