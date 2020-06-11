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Благоустройство микрорайона Бреста планируют объявить областной молодежной стройкой

11.06.2020 08:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Благоустройство территории строящегося в Бресте Юго-Западного микрорайона №5 планируется объявить в 2020 году областной молодежной стройкой, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ Максим Харитоник.

Благоустройство микрорайона Бреста планируют объявить областной молодежной стройкой

Новый жилой микрорайон примечателен не только тем, что это самая высокая точка в Бресте. Там формируется новый общественный центр города: кроме парка Тысячелетия построено пожарное депо, возводится медицинский комплекс, зарезервировано место под возможную администрацию Заречного района, где сейчас проживают почти треть жителей областного центра. В ЮЗМР-5 реализуют новые элементы благоустройства жилья - с современными велопарковками, дворами без машин, проработанным цветовым решением домов с изображением знаковых объектов.

"Благоустройство территории возводимого микрорайона является социально значимым объектом строительства. Сейчас мы готовим на утверждение в облисполком необходимые документы для объявления объекта областной молодежной стройкой. С июня по август там планируется задействовать около 100 человек в составе пяти-шести студенческих отрядов. Ребята будут участвовать в озеленении дворов, обустройстве придомовых и детских площадок, трудиться на других объектах инфраструктуры", - рассказал Максим Харитоник.

При областном и районных штабах студотрядов БРСМ работают горячие линии по трудоустройству молодежи, куда можно обратиться по телефону или подать заявку онлайн. На сегодня желание поработать в третьем трудовом семестре изъявили 3650 студентов и учащихся. Предложить сезонную работу молодым людям готовы 130 организаций и предприятий, с которыми уже подписаны договоры. Сейчас прорабатываются дополнительные варианты.

По направлениям деятельности основную массу традиционно составят строительные, сельскохозяйственные и сервисные отряды. Популярны у молодежи также педагогические и экологические отряды. Значительная часть молодых людей отработает в производственных отрядах. Их уже ждут на Горынском агрокомбинате, пинских мясокомбинате и фабрике художественных изделий, Пружанском консервном заводе. Студенты Барановичского государственного университета станут участниками республиканского производственного трудового проекта на базе ЗАО "Атлант" в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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