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Стал звездой без денег и связей и всю жизнь любит одну женщину. Как сейчас живет Дима Колдун
Источник материала: Tut.by
Приготовьтесь к скучному чтению: за все время своей публичной карьеры этот человек (просто магия какая-то) не встрял ни в один серьезный скандал. А еще всю жизнь любит одну женщину, каждый день звонит маме и обожает баловать детей. Самый известный белорусский голос в России Дмитрий Колдун отмечает сегодня свой день рождения.
Дмитрий Колдун — уроженец Минска и сын учителей. Вряд ли родители могли тогда предположить, что Дима станет звездой. Скорее врачом: у парня были способности к естественным наукам. После школы Дмитрий поступил на химфак, а впоследствии оказалось, что все это время хотел связать свою жизнь с музыкой.
Дмитрий со старшим братом
«У меня была чудесная большая семья, мы все — родители, бабушка с дедушкой, мой старший брат и я — жили в трехкомнатной квартире. Причем нам с братом досталась проходная комната, в которой к тому же стоял единственный на всю квартиру телевизор, и ночью я засыпал под программы, которые смотрел отец, а в семь утра меня будили бабушкины сериалы. Всегда хотел заниматься музыкой. Но когда по телевизору показывали юмористов, преимущественно с лишним весом, смотрел на них с интересом, и бабушка говорила: „Ну а тебе-то с твоей мордой куда?“. Я тогда верил ее словам. Думал, мой удел — кирпичи таскать. Музыкой начал заниматься достаточно поздно — в семнадцать лет».
К счастью, мнение бабушки было не столь авторитетным, сколько слово старшего брата — Георгия. Первые шаги в мире музыки Дмитрий делал при поддержке брата, а потом начали происходить чудеса.
В 2004 году Колдун отправляется на шоу «Народный артист — 2». Только вот победу там одержать не удалось, хоть певец и вышел в финал. Но задача-максимум была выполнена: его стали узнавать. Так что на «Фабрику звезд — 6» Дмитрий пришел, будучи исполнителем с опытом. За плечами помимо «Народного артиста» был двухлетний опыт работы в концертном оркестре Республики Беларусь, участие в «Славянском базаре» и «Молодечно-2005».Одним из самых ярких эпизодов проекта стало совместное исполнение композиции Still loving you группой Scorpions и Дмитрием Колдуном. Лидер легендарного коллектива Клаус Майне был впечатлен вокальными данными «фабриканта» и пригласил Колдуна спеть эту песню дуэтом в ходе их общего тура. Вокалом и артистизмом юноши был поражен не только Майне, но и российский поп-король Филипп Киркоров. Еще за несколько месяцев до финала проекта он назвал Колдуна стопроцентным победителем «Фабрики» и также записал с ним дуэт.
Слова Киркорова оказались пророческими. Белорус выиграл 6-й сезон популярного шоу. А потом ему покорилась еще более сложная задачка — финал «Евровидения-2007». И до сих пор никто из белорусских артистов пока не смог повторить успех Дмитрия на всемирно популярном шоу.Домой Дмитрий вернулся народным героем. Толпа поклонников (и так бывшая немаленькой после «фабричных» выступлений) увеличилась в разы. Не было издания, которое не захотело бы записать с Дмитрием интервью. Певец постоянно проводит время на гастролях, а в перерывах между выступлениями участвует в популярном ТВ-шоу «Две звезды». Их дуэты в паре с известной актрисой Натальей Рудовой получились настолько яркими, что в прессе даже заговорили о романе между ними. Поначалу, по условиям контракта, на вопросы о личной жизни Колдун отвечал кратко: «В поиске настоящей любви». Артист лукавил. Свою настоящую любовь он встретил еще во время учебы в школе. Со своей будущей женой он познакомился, когда учился в 11-м классе, а она — в 9-м.
«Мы с подружкой однажды поспорили на чупа-чупс, что я подойду к Диме и заговорю с ним. Поскольку я девушка не робкого десятка, выигранный в честном споре чупа-чупс оказался на следующий день у меня в кармане, а мы с Димой стали встречаться. Как это часто бывает, из свидания „на спор“ выросла настоящая, большая любовь».
«Через несколько месяцев после нашего знакомства Вика рассказала мне про тот спор, и я, конечно, немного обиделся, узнав, что призом была всего-навсего конфета, но поскольку на тот момент у нас с Викой было все серьезно, не стал придавать большого значения этой истории», — позже расскажет начало своей истории пара.
Правда, во время «Фабрики», когда Дмитрий был вынужден жить в «Звездном доме», и потом — в ходе усиленной подготовки к конкурсу «Евровидение», отношения пары чуть было не сошли на нет. Девушка ревновала артиста и с трудом переносила разлуку. Но в конце концов любовь все победила. И в 2012-м они поженились.
«Я — человек, верный на сто процентов. Многие меня не понимали… Да что скрывать, меня почти никто из моих друзей не понимал: девушка из другой страны, когда кругом полно красоток. Но я дорожу нашими с Викой отношениями», — говорит Дмитрий.
Виктория добавляла: «Конечно, Димина известность накладывает отпечаток на наши отношения и не может не напрягать меня. Когда я сопровождаю его на какие-то публичные мероприятия, мне приходится тщательнейшим образом продумывать свой наряд, но как бы я ни оделась, все равно потом прочитаю массу нелестных отзывов о себе и своих платьях от Диминых поклонниц».
Сегодня пара воспитывает двоих детей: сына Яна и дочь Алису. Артист отлично справляется со своими отцовскими обязанностями и старается как можно больше проводить время с детьми.
«Идти на презентацию какого-нибудь вермута в новой бутылке ради того, чтобы дождаться, пока тебя там сфотографируют — это за гранью. Я лучше делом каким-нибудь займусь».
А дел у популярного исполнителя действительно всегда хватает. После «Фабрики» и «Евровидения» артист продолжил записывать хиты. Песня «Царевна», клип на которую вышел в 2008-м, не звучала разве что только из утюга.
В этом же году Колдун исполнил главную партию в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Успех был ошеломительным.
2009-й оказался еще более продуктивным: певец выпустил свой первый сольный альбом «Колдун» и отправился в большой тур по родной Беларуси.
В следующие несколько лет он снимется в автобиографической документалке «Дмитрий Колдун», дойдет до финала в пародийном шоу «Точь-в-точь» на Первом канале, ну и, конечно, выпустит новые композиции, которые станут хитами.
Тем не менее в Сети любят написать, что у Дмитрия уже нет той пресловутой популярности, которая была у артиста в нулевых. Но на подобные обвинения Дмитрий реагирует довольно спокойно:
«В карьере любого артиста, даже самого суперизвестного, есть стадия восхождения и достижения каких-то определенных высот. И она всегда ярче, чем все остальное, что будет потом. Это может быть участие в различных конкурсах, проектах, шоу, придающих тебе популярность и определенный статус. А дальше, как и в любой профессии, начинается оттачивание мастерства. Это как сначала ты строишь завод, а после на нем производишь продукцию, пытаясь сделать ее еще лучше. На данном этапе я стараюсь писать качественную музыку, делать это от души и получать от этого процесса удовольствие. Параллельно продолжаю учиться и совершенствоваться».
Дни карантина и самоизоляции Дмитрий Колдун проводит в Минске вместе с семьей. Дурачится в соцсетях, выходит в прямые эфиры, играет с детьми и скучает по друзьям из других городов.
«Хочется, чтобы все поскорее вернулось в привычный ритм. Жду, когда вновь появится возможность выступать перед людьми, а не перед собственным телефоном».
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Приготовьтесь к скучному чтению: за все время своей публичной карьеры этот человек (просто магия какая-то) не встрял ни в один серьезный скандал. А еще всю жизнь...
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