Стал звездой без денег и связей и всю жизнь любит одну женщину. Как сейчас живет Дима Колдун

Источник материала: Tut.by

Приготовьтесь к скучному чтению: за все время своей публичной карьеры этот человек (просто магия какая-то) не встрял ни в один серьезный скандал. А еще всю жизнь любит одну женщину, каждый день звонит маме и обожает баловать детей. Самый известный белорусский голос в России Дмитрий Колдун отмечает сегодня свой день рождения.

Дмитрий Колдун — уроженец Минска и сын учителей. Вряд ли родители могли тогда предположить, что Дима станет звездой. Скорее врачом: у парня были способности к естественным наукам. После школы Дмитрий поступил на химфак, а впоследствии оказалось, что все это время хотел связать свою жизнь с музыкой.

Дмитрий со старшим братом

«У меня была чудесная большая семья, мы все — родители, бабушка с дедушкой, мой старший брат и я — жили в трехкомнатной квартире. Причем нам с братом досталась проходная комната, в которой к тому же стоял единственный на всю квартиру телевизор, и ночью я засыпал под программы, которые смотрел отец, а в семь утра меня будили бабушкины сериалы. Всегда хотел заниматься музыкой. Но когда по телевизору показывали юмористов, преимущественно с лишним весом, смотрел на них с интересом, и бабушка говорила: „Ну а тебе-то с твоей мордой куда?“. Я тогда верил ее словам. Думал, мой удел — кирпичи таскать. Музыкой начал заниматься достаточно поздно — в семнадцать лет».

К счастью, мнение бабушки было не столь авторитетным, сколько слово старшего брата — Георгия. Первые шаги в мире музыки Дмитрий делал при поддержке брата, а потом начали происходить чудеса.

В 2004 году Колдун отправляется на шоу «Народный артист — 2». Только вот победу там одержать не удалось, хоть певец и вышел в финал. Но задача-максимум была выполнена: его стали узнавать. Так что на «Фабрику звезд — 6» Дмитрий пришел, будучи исполнителем с опытом. За плечами помимо «Народного артиста» был двухлетний опыт работы в концертном оркестре Республики Беларусь, участие в «Славянском базаре» и «Молодечно-2005».

Одним из самых ярких эпизодов проекта стало совместное исполнение композиции Still loving you группой Scorpions и Дмитрием Колдуном. Лидер легендарного коллектива Клаус Майне был впечатлен вокальными данными «фабриканта» и пригласил Колдуна спеть эту песню дуэтом в ходе их общего тура.

Вокалом и артистизмом юноши был поражен не только Майне, но и российский поп-король Филипп Киркоров. Еще за несколько месяцев до финала проекта он назвал Колдуна стопроцентным победителем «Фабрики» и также записал с ним дуэт.

Слова Киркорова оказались пророческими. Белорус выиграл 6-й сезон популярного шоу. А потом ему покорилась еще более сложная задачка — финал «Евровидения-2007». И до сих пор никто из белорусских артистов пока не смог повторить успех Дмитрия на всемирно популярном шоу.

Домой Дмитрий вернулся народным героем. Толпа поклонников (и так бывшая немаленькой после «фабричных» выступлений) увеличилась в разы. Не было издания, которое не захотело бы записать с Дмитрием интервью. Певец постоянно проводит время на гастролях, а в перерывах между выступлениями участвует в популярном ТВ-шоу «Две звезды». Их дуэты в паре с известной актрисой Натальей Рудовой получились настолько яркими, что в прессе даже заговорили о романе между ними.

Поначалу, по условиям контракта, на вопросы о личной жизни Колдун отвечал кратко: «В поиске настоящей любви». Артист лукавил. Свою настоящую любовь он встретил еще во время учебы в школе. Со своей будущей женой он познакомился, когда учился в 11-м классе, а она — в 9-м.

«Мы с подружкой однажды поспорили на чупа-чупс, что я подойду к Диме и заговорю с ним. Поскольку я девушка не робкого десятка, выигранный в честном споре чупа-чупс оказался на следующий день у меня в кармане, а мы с Димой стали встречаться. Как это часто бывает, из свидания „на спор“ выросла настоящая, большая любовь».

«Через несколько месяцев после нашего знакомства Вика рассказала мне про тот спор, и я, конечно, немного обиделся, узнав, что призом была всего-навсего конфета, но поскольку на тот момент у нас с Викой было все серьезно, не стал придавать большого значения этой истории», — позже расскажет начало своей истории пара.

Правда, во время «Фабрики», когда Дмитрий был вынужден жить в «Звездном доме», и потом — в ходе усиленной подготовки к конкурсу «Евровидение», отношения пары чуть было не сошли на нет. Девушка ревновала артиста и с трудом переносила разлуку. Но в конце концов любовь все победила. И в 2012-м они поженились.

«Я — человек, верный на сто процентов. Многие меня не понимали… Да что скрывать, меня почти никто из моих друзей не понимал: девушка из другой страны, когда кругом полно красоток. Но я дорожу нашими с Викой отношениями», — говорит Дмитрий.

Виктория добавляла: «Конечно, Димина известность накладывает отпечаток на наши отношения и не может не напрягать меня. Когда я сопровождаю его на какие-то публичные мероприятия, мне приходится тщательнейшим образом продумывать свой наряд, но как бы я ни оделась, все равно потом прочитаю массу нелестных отзывов о себе и своих платьях от Диминых поклонниц».

Сегодня пара воспитывает двоих детей: сына Яна и дочь Алису. Артист отлично справляется со своими отцовскими обязанностями и старается как можно больше проводить время с детьми.

«Идти на презентацию какого-нибудь вермута в новой бутылке ради того, чтобы дождаться, пока тебя там сфотографируют — это за гранью. Я лучше делом каким-нибудь займусь».

А дел у популярного исполнителя действительно всегда хватает. После «Фабрики» и «Евровидения» артист продолжил записывать хиты. Песня «Царевна», клип на которую вышел в 2008-м, не звучала разве что только из утюга.

В этом же году Колдун исполнил главную партию в рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Успех был ошеломительным.

2009-й оказался еще более продуктивным: певец выпустил свой первый сольный альбом «Колдун» и отправился в большой тур по родной Беларуси.

В следующие несколько лет он снимется в автобиографической документалке «Дмитрий Колдун», дойдет до финала в пародийном шоу «Точь-в-точь» на Первом канале, ну и, конечно, выпустит новые композиции, которые станут хитами.

Тем не менее в Сети любят написать, что у Дмитрия уже нет той пресловутой популярности, которая была у артиста в нулевых. Но на подобные обвинения Дмитрий реагирует довольно спокойно:

«В карьере любого артиста, даже самого суперизвестного, есть стадия восхождения и достижения каких-то определенных высот. И она всегда ярче, чем все остальное, что будет потом. Это может быть участие в различных конкурсах, проектах, шоу, придающих тебе популярность и определенный статус. А дальше, как и в любой профессии, начинается оттачивание мастерства. Это как сначала ты строишь завод, а после на нем производишь продукцию, пытаясь сделать ее еще лучше. На данном этапе я стараюсь писать качественную музыку, делать это от души и получать от этого процесса удовольствие. Параллельно продолжаю учиться и совершенствоваться».

Дни карантина и самоизоляции Дмитрий Колдун проводит в Минске вместе с семьей. Дурачится в соцсетях, выходит в прямые эфиры, играет с детьми и скучает по друзьям из других городов.

«Хочется, чтобы все поскорее вернулось в привычный ритм. Жду, когда вновь появится возможность выступать перед людьми, а не перед собственным телефоном».