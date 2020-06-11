«Уберите с подоконников герань». Врач рассказал о симптомах аллергии и о борьбе с ней

Источник материала: Tut.by

«Один из моих пациентов пять лет спал сидя, пока не решился наконец прийти к аллергологу. Мы диагностировали грибковую аллергию: именно из-за заведшейся в квартире плесени человек каждую ночь задыхался. Пациент поменял квартиру и забыл о приступах», — рассказывает историю из практики врач-аллерголог медицинского центра «Нордин» Галина Яценко. Мы поговорили с ней о коварности заболевания и о том, как за последние десятилетия поменялись подходы к лечению и профилактике аллергии.





«Порой от одной молекулы развивается приступ бронхиальной астмы»

— Как не спутать аллергию с обыкновенным насморком или конъюнктивитом?

— В моем кабинете часто бывают люди, у которых несколько лет подряд в одно и то же время начинают чесаться глаза и течь нос, но они продолжают думать, что это простуда. Отличить одно заболевание от другого достаточно просто: при аллергии не бывает температуры, слабости и ломоты, а выделения из глаз и носа прозрачные. К тому же прием одной-двух таблеток антигистаминных средств тут же дает облегчение, симптомы, которые беспокоили человека, уменьшаются. Если это так, то вам пора записываться к аллергологу.

— Кто находится в зоне риска?

— Человек рождается с набором генов, среди которых встречается дефектный: он-то и дает выброс в кровь антител, как правило, иммуноглобулина Е. Бывает, он не связан с определенным аллергеном: мы всего лишь диагностируем его повышенное содержание. Но если в организм попал аллерген, он может передать иммуноглобулину «информацию». Тогда при повторном попадании аллергена организм «включает» повышенный иммунный ответ и повреждает собственные ткани.

Аллергия определяется генетикой.

Поэтому, если у бабушки была бронхиальная астма, а у папы специфическая реакция на кошачью шерсть, то вам следует внимательнее отнестись к собственному здоровью. Нередки случаи, когда первые аллергические реакции проявляются у человека в 30−40 лет.

— Что же с ним случилось в этом возрасте?

— Сошлись определенные условия. Чтобы произошла аллергическая реакция, входные ворота для аллергена должны быть максимально открыты. Это может быть повреждение слизистых, тесный контакт с источником аллергена определенного вида. У каждого человека свой порог чувствительности. Кому-то достаточно понюхать одуванчик, чтобы стали слезиться глаза и началось чихание, а у другого такая реакция случится только после долгого бега по цветущему полю.

Есть еще такое понятие, как накопление антител. Бывает, дети в первые годы жизни не проявляют никаких признаков аллергии, а потом вдруг в пять лет выдают первый приступ бронхиальной астмы.

«В старых матрасах и диванах активно размножаются клещи»

— Существует ли профилактика аллергии?

— Самыми распространенными видами аллергии в Беларуси являются бытовая, пыльцевая, эпидермальная (реакция на животных), пищевая и грибковая. Профилактика аллергии заключается в том, чтобы максимально исключить контакт с аллергеном. Например, при планировании беременности следует изучить родословную. Если оба родителя имеют предрасположенность к аллергии, то с вероятностью 90% аллергии будет подвержен и ребенок. Как уменьшить риски? Например, будущей маме, которая сталкивается с аллергией каждую весну, мы советуем планировать беременность так, чтобы первый триместр не совпадал с периодом цветения. Предлагаем гипоаллергенную диету на время беременности и кормления грудью. Просим не заводить домашних животных, если есть склонность к реакции на шерсть котов и собак.

— Соглашаются?

— К сожалению, этот вопрос всегда воспринимают болезненно. Нередко люди хотят пролечиться, чтобы завести собаку. Пациенты не всегда готовы услышать, что аллергия — это хроническое заболевание, и, если у вас когда-то у вас был дебют бронхиальной астмы, нельзя быть уверенным, что реакция снова не проявится.

Как-то на прием ко мне пришла женщина: она завела кролика — и начались аллергические реакции. Анализы подтвердили, что проблема в домашнем животном. Женщина мучилась, ухаживала за кроликом в маске, но отдать его не решалась. Вскоре в семье появился ребенок. С шести месяцев у младенца начались бронхиты. Совершенно логично, что теперь уже у малыша реакция на кролика, но люди продолжают держать питомца.

Конечно, невозможно убрать всех животных из окружения. Бывали случаи, когда приступ аллергии у школьника начинался из-за того, что его сосед по парте приходил из дома в той одежде, в которой играл с тремя котами. И все же в таком случае человек получит гораздо меньше аллергена, чем если будет иметь в квартире постоянный источник раздражения для организма.

— А как же разговоры про гипоаллергенные породы?

— Не существует неаллергенных котов, цветов, продуктов. У человека может развиться реакция на что угодно. К примеру, в последнее время диагностируем аллергию на латекс: перчатки, презервативы, латексные матрасы, резиновые игрушки, соски. Сейчас у детей модно плести из разноцветных резиночек украшения и игрушки. И у некоторых после такого плетения развиваются приступы бронхиальной астмы.

— Что может произойти, если не исключить контакт с аллергеном?

— Может развиться аллергический марш. Он начинается с кожных проявлений, а далее, если человек не лечится, может переходить в аллергический ринит, затем — в бронхиальную астму. Поэтому мы всегда просим пациентов подходить к решению проблемы комплексно, в том числе постараться организовать гипоаллергенный быт.

— Это про необходимость ежедневно вытирать пыль?

— И не только. Не класть линолеум в ванной, туалете и на кухне — в тех помещениях, где под материалом может скопиться влага, ведь в таких условиях сразу же развивается плесень. Плесневые грибы нередко заводятся в цветочных горшках. Нужно постараться убрать из комнаты различные «пылесборники»: ковры, портьеры, шерстяные одеяла, пуховые подушки. Книги, одежду, белье стоит хранить в закрытых шкафах. Когда вы последний раз пылесосили мягкие игрушки? Да, их тоже нужно периодически чистить, стирать, класть в морозильную камеру, ведь при -20°C начинают гибнуть клещи.





Не все знают, что эти паразиты активно размножаются в старых матрасах и диванах. Сейчас продаются всевозможные наматрасники, непроницаемые для аллергенов, специальные препараты для обработки тканей от клеща. И все же, если у ваших родителей или бабушек стоит мягкая мебель 15-летней давности, уговорите их заменить пусть полюбившийся, но потенциально опасный диван.

«Просим не кататься в период цветения на велосипеде»

— Началось лето, и многие горожане поехали на дачи. Как же вести работы на грядках, когда все цветет?

— В городе все цветет точно так же, как и за городом, поэтому избегать дачи смысла нет. Страдающих поллинозом (аллергическим заболеванием, которое в основном поражает глаза и слизистые оболочки дыхательных путей. — Прим. TUT.BY) я прошу не гулять в лесу в период цветения, избегать березовых рощ и ржаных полей, в доме закрывать окна, чтобы пыльца не попадала в комнаты. Пациенту не следует самому косить траву, чтобы избежать яркой реакции на травы. Когда выезжаете за город, лучше не открывать окно в машине: с увеличением скорости пыльца быстрее попадает и глубже проникает. По этой же причине детей с реакцией на пыльцу мы просим не кататься в период цветения на велосипеде.

— А как поступить с клумбами и цветниками?

— Если у вас ежегодно в конце июля-начале августа чешутся глаза и течет нос, то не стоит на приусадебном участке окружать себя розами, георгинами, тюльпанами, гиацинтами, а с подоконников следует срочно убрать герань.

— Любая ли аллергическая реакция будет проявляться регулярно?

— Нет. То, что сегодня дало сильную реакцию, может на протяжении остальных лет проявляться слабее. При этом от аллергии нельзя избавиться полностью.

Родители порой заявляют: «Мы „переросли“ аллергию». Это ошибка.

Болезнь может протекать без клинических проявлений. Но она будет сохраняться и в какой-то момент может снова проявить себя. Так устроен иммунитет.

— Как не усугубить ситуацию?

— Я всегда прошу ответственно подходить к рекомендациям аллергологов. Ориентируясь на результаты анализов, мы можем определить степень чувствительности к аллергенам. Если она невысокая, то можно даже при аллергии, допустим, на морковку, раз в неделю оставлять ее в тарелке с супом. Но некоторые пациенты с пищевой аллергией самостоятельно решают, что и когда они будут вводить. Например, зная про аллергию у ребенка на белок коровьего молока, многие родители все равно пытаются добавить в рацион малыша молоко. А ведь иногда бывает достаточно прикоснуться молоком к губе, чтобы та на глазах раздулась — у ребенка случился отек Квинке.

— Как действовать в такой критический момент?

— При первых признаках незамедлительно приехать к врачу или вызвать скорую. Тут промедление опасно, потому что тот же отек Квинке, если он развивается в области гортани, может привести к спазму связок, и человеку станет трудно дышать. При острой крапивнице сильно зудящие плоские волдыри быстро распространяются по конечности и могут слиться в многоформную эритему. Также опасны для жизни анафилактический шок и острый приступ бронхиальной астмы.

«Человеку с аллергией стоит приходить к врачу раз в полгода»

— Вы практикуете почти три десятка лет. Что за это время поменялось?

— Появились новые методы диагностики. Долгие годы для выявления повышенной чувствительности организма мы делали только кожные скарификационные пробы. В процессе этого исследования на предплечье наносят капли с различными аллергенами. Затем на поверхности делают небольшие царапины и ждут реакции организма. Но диапазон аллергенов, которые мы могли определить таким образом, был относительно небольшой. Сейчас мы можем взять анализ крови и определить иммуноглобулин Е, сделать тесты на аллергическую реакцию на латекс, формальдегид, лекарственные препараты. Диагностика расширилась, а значит, человек заранее может узнать про свои аллергены и не позволить развиться аллергическому маршу. Мы правильно подберем лечение и не дадим тому же аллергическому риниту перейти в бронхиальную астму.

Когда я начинала, бронхиальную астму лечили порошками: капсула с лекарством вставлялась в специальный аппарат и человек должен был его вдыхать. Теперь в нашем распоряжении ингаляционные глюкокортикостероиды — гормональные вещества, действующие именно на легкие. Появились препараты для базисной терапии, помогающие вывести астму в ремиссию и держать ее под контролем. В результате уменьшилось количество тяжелых форм бронхиальной астмы, стало меньше инвалидностей. Раньше от нее умирали, теперь такие случаи единичны.

— Как аллергикам подготовиться к сезону цветения?

— Для пациентов с ярко выраженной аллергической реакцией мы проводим антиаллергенную иммунотерапию. Суть в том, чтобы до начала цветения вводить возрастающие дозировки аллергена. У человека постепенно блокируются антитела, которые соединялись бы с пыльцой. В результате к началу цветения организм либо перестает реагировать на аллерген, либо симптоматика значительно уменьшается. У человека нос дышит, глаза не слезятся. Чтобы добиться такого результата, приходить к врачу нужно заранее: например, осенью.

Непосредственно в период цветения в качестве профилактики советуем аллергикам пользоваться препаратами на основе эктоина. Эта аминокислота создает прочные связи с молекулами воды и формирует вокруг клеток слизистой оболочки носа и глаз защитный барьер. Благодаря этому аллергенам гораздо сложнее проникнуть в организм через слизистые оболочки.

— Если лечение, подобранное аллергологом, помогает, можно его каждый сезон повторять, не обращаясь заново к врачу?

— К сожалению, со временем может увеличиваться количество аллергенов, усиливаться симптоматика. Если не корректировать лечение, то, к примеру, кроме реакции на цветение деревьев, может появиться аллергия на травы. Поэтому человеку с ярко выраженным аллергическим заболеванием я бы посоветовала заглядывать к аллергологу, как к стоматологу, — раз в полгода.