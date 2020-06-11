ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Уберите с подоконников герань». Врач рассказал о симптомах аллергии и о борьбе с ней

11.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Один из моих пациентов пять лет спал сидя, пока не решился наконец прийти к аллергологу. Мы диагностировали грибковую аллергию: именно из-за заведшейся в квартире плесени человек каждую ночь задыхался. Пациент поменял квартиру и забыл о приступах», — рассказывает историю из практики врач-аллерголог медицинского центра «Нордин» Галина Яценко. Мы поговорили с ней о коварности заболевания и о том, как за последние десятилетия поменялись подходы к лечению и профилактике аллергии.


«Порой от одной молекулы развивается приступ бронхиальной астмы»

— Как не спутать аллергию с обыкновенным насморком или конъюнктивитом?

— В моем кабинете часто бывают люди, у которых несколько лет подряд в одно и то же время начинают чесаться глаза и течь нос, но они продолжают думать, что это простуда. Отличить одно заболевание от другого достаточно просто: при аллергии не бывает температуры, слабости и ломоты, а выделения из глаз и носа прозрачные. К тому же прием одной-двух таблеток антигистаминных средств тут же дает облегчение, симптомы, которые беспокоили человека, уменьшаются. Если это так, то вам пора записываться к аллергологу.

— Кто находится в зоне риска?

— Человек рождается с набором генов, среди которых встречается дефектный: он-то и дает выброс в кровь антител, как правило, иммуноглобулина Е. Бывает, он не связан с определенным аллергеном: мы всего лишь диагностируем его повышенное содержание. Но если в организм попал аллерген, он может передать иммуноглобулину «информацию». Тогда при повторном попадании аллергена организм «включает» повышенный иммунный ответ и повреждает собственные ткани.

Аллергия определяется генетикой.

Поэтому, если у бабушки была бронхиальная астма, а у папы специфическая реакция на кошачью шерсть, то вам следует внимательнее отнестись к собственному здоровью. Нередки случаи, когда первые аллергические реакции проявляются у человека в 30−40 лет.

— Что же с ним случилось в этом возрасте?

— Сошлись определенные условия. Чтобы произошла аллергическая реакция, входные ворота для аллергена должны быть максимально открыты. Это может быть повреждение слизистых, тесный контакт с источником аллергена определенного вида. У каждого человека свой порог чувствительности. Кому-то достаточно понюхать одуванчик, чтобы стали слезиться глаза и началось чихание, а у другого такая реакция случится только после долгого бега по цветущему полю.

Есть еще такое понятие, как накопление антител. Бывает, дети в первые годы жизни не проявляют никаких признаков аллергии, а потом вдруг в пять лет выдают первый приступ бронхиальной астмы.

«В старых матрасах и диванах активно размножаются клещи»

— Существует ли профилактика аллергии?

— Самыми распространенными видами аллергии в Беларуси являются бытовая, пыльцевая, эпидермальная (реакция на животных), пищевая и грибковая. Профилактика аллергии заключается в том, чтобы максимально исключить контакт с аллергеном. Например, при планировании беременности следует изучить родословную. Если оба родителя имеют предрасположенность к аллергии, то с вероятностью 90% аллергии будет подвержен и ребенок. Как уменьшить риски? Например, будущей маме, которая сталкивается с аллергией каждую весну, мы советуем планировать беременность так, чтобы первый триместр не совпадал с периодом цветения. Предлагаем гипоаллергенную диету на время беременности и кормления грудью. Просим не заводить домашних животных, если есть склонность к реакции на шерсть котов и собак.

— Соглашаются?

— К сожалению, этот вопрос всегда воспринимают болезненно. Нередко люди хотят пролечиться, чтобы завести собаку. Пациенты не всегда готовы услышать, что аллергия — это хроническое заболевание, и, если у вас когда-то у вас был дебют бронхиальной астмы, нельзя быть уверенным, что реакция снова не проявится.

Как-то на прием ко мне пришла женщина: она завела кролика — и начались аллергические реакции. Анализы подтвердили, что проблема в домашнем животном. Женщина мучилась, ухаживала за кроликом в маске, но отдать его не решалась. Вскоре в семье появился ребенок. С шести месяцев у младенца начались бронхиты. Совершенно логично, что теперь уже у малыша реакция на кролика, но люди продолжают держать питомца.

Конечно, невозможно убрать всех животных из окружения. Бывали случаи, когда приступ аллергии у школьника начинался из-за того, что его сосед по парте приходил из дома в той одежде, в которой играл с тремя котами. И все же в таком случае человек получит гораздо меньше аллергена, чем если будет иметь в квартире постоянный источник раздражения для организма.

— А как же разговоры про гипоаллергенные породы?

— Не существует неаллергенных котов, цветов, продуктов. У человека может развиться реакция на что угодно. К примеру, в последнее время диагностируем аллергию на латекс: перчатки, презервативы, латексные матрасы, резиновые игрушки, соски. Сейчас у детей модно плести из разноцветных резиночек украшения и игрушки. И у некоторых после такого плетения развиваются приступы бронхиальной астмы.

— Что может произойти, если не исключить контакт с аллергеном?

— Может развиться аллергический марш. Он начинается с кожных проявлений, а далее, если человек не лечится, может переходить в аллергический ринит, затем — в бронхиальную астму. Поэтому мы всегда просим пациентов подходить к решению проблемы комплексно, в том числе постараться организовать гипоаллергенный быт.

— Это про необходимость ежедневно вытирать пыль?

— И не только. Не класть линолеум в ванной, туалете и на кухне — в тех помещениях, где под материалом может скопиться влага, ведь в таких условиях сразу же развивается плесень. Плесневые грибы нередко заводятся в цветочных горшках. Нужно постараться убрать из комнаты различные «пылесборники»: ковры, портьеры, шерстяные одеяла, пуховые подушки. Книги, одежду, белье стоит хранить в закрытых шкафах. Когда вы последний раз пылесосили мягкие игрушки? Да, их тоже нужно периодически чистить, стирать, класть в морозильную камеру, ведь при -20°C начинают гибнуть клещи.


Не все знают, что эти паразиты активно размножаются в старых матрасах и диванах. Сейчас продаются всевозможные наматрасники, непроницаемые для аллергенов, специальные препараты для обработки тканей от клеща. И все же, если у ваших родителей или бабушек стоит мягкая мебель 15-летней давности, уговорите их заменить пусть полюбившийся, но потенциально опасный диван.

«Просим не кататься в период цветения на велосипеде»

— Началось лето, и многие горожане поехали на дачи. Как же вести работы на грядках, когда все цветет?

— В городе все цветет точно так же, как и за городом, поэтому избегать дачи смысла нет. Страдающих поллинозом (аллергическим заболеванием, которое в основном поражает глаза и слизистые оболочки дыхательных путей. — Прим. TUT.BY) я прошу не гулять в лесу в период цветения, избегать березовых рощ и ржаных полей, в доме закрывать окна, чтобы пыльца не попадала в комнаты. Пациенту не следует самому косить траву, чтобы избежать яркой реакции на травы. Когда выезжаете за город, лучше не открывать окно в машине: с увеличением скорости пыльца быстрее попадает и глубже проникает. По этой же причине детей с реакцией на пыльцу мы просим не кататься в период цветения на велосипеде.

— А как поступить с клумбами и цветниками?

— Если у вас ежегодно в конце июля-начале августа чешутся глаза и течет нос, то не стоит на приусадебном участке окружать себя розами, георгинами, тюльпанами, гиацинтами, а с подоконников следует срочно убрать герань.

— Любая ли аллергическая реакция будет проявляться регулярно?

— Нет. То, что сегодня дало сильную реакцию, может на протяжении остальных лет проявляться слабее. При этом от аллергии нельзя избавиться полностью.

Родители порой заявляют: «Мы „переросли“ аллергию». Это ошибка.

Болезнь может протекать без клинических проявлений. Но она будет сохраняться и в какой-то момент может снова проявить себя. Так устроен иммунитет.

— Как не усугубить ситуацию?

— Я всегда прошу ответственно подходить к рекомендациям аллергологов. Ориентируясь на результаты анализов, мы можем определить степень чувствительности к аллергенам. Если она невысокая, то можно даже при аллергии, допустим, на морковку, раз в неделю оставлять ее в тарелке с супом. Но некоторые пациенты с пищевой аллергией самостоятельно решают, что и когда они будут вводить. Например, зная про аллергию у ребенка на белок коровьего молока, многие родители все равно пытаются добавить в рацион малыша молоко. А ведь иногда бывает достаточно прикоснуться молоком к губе, чтобы та на глазах раздулась — у ребенка случился отек Квинке.

— Как действовать в такой критический момент?

— При первых признаках незамедлительно приехать к врачу или вызвать скорую. Тут промедление опасно, потому что тот же отек Квинке, если он развивается в области гортани, может привести к спазму связок, и человеку станет трудно дышать. При острой крапивнице сильно зудящие плоские волдыри быстро распространяются по конечности и могут слиться в многоформную эритему. Также опасны для жизни анафилактический шок и острый приступ бронхиальной астмы.

«Человеку с аллергией стоит приходить к врачу раз в полгода»

— Вы практикуете почти три десятка лет. Что за это время поменялось?

— Появились новые методы диагностики. Долгие годы для выявления повышенной чувствительности организма мы делали только кожные скарификационные пробы. В процессе этого исследования на предплечье наносят капли с различными аллергенами. Затем на поверхности делают небольшие царапины и ждут реакции организма. Но диапазон аллергенов, которые мы могли определить таким образом, был относительно небольшой. Сейчас мы можем взять анализ крови и определить иммуноглобулин Е, сделать тесты на аллергическую реакцию на латекс, формальдегид, лекарственные препараты. Диагностика расширилась, а значит, человек заранее может узнать про свои аллергены и не позволить развиться аллергическому маршу. Мы правильно подберем лечение и не дадим тому же аллергическому риниту перейти в бронхиальную астму.

Когда я начинала, бронхиальную астму лечили порошками: капсула с лекарством вставлялась в специальный аппарат и человек должен был его вдыхать. Теперь в нашем распоряжении ингаляционные глюкокортикостероиды — гормональные вещества, действующие именно на легкие. Появились препараты для базисной терапии, помогающие вывести астму в ремиссию и держать ее под контролем. В результате уменьшилось количество тяжелых форм бронхиальной астмы, стало меньше инвалидностей. Раньше от нее умирали, теперь такие случаи единичны.

— Как аллергикам подготовиться к сезону цветения?

— Для пациентов с ярко выраженной аллергической реакцией мы проводим антиаллергенную иммунотерапию. Суть в том, чтобы до начала цветения вводить возрастающие дозировки аллергена. У человека постепенно блокируются антитела, которые соединялись бы с пыльцой. В результате к началу цветения организм либо перестает реагировать на аллерген, либо симптоматика значительно уменьшается. У человека нос дышит, глаза не слезятся. Чтобы добиться такого результата, приходить к врачу нужно заранее: например, осенью.

Непосредственно в период цветения в качестве профилактики советуем аллергикам пользоваться препаратами на основе эктоина. Эта аминокислота создает прочные связи с молекулами воды и формирует вокруг клеток слизистой оболочки носа и глаз защитный барьер. Благодаря этому аллергенам гораздо сложнее проникнуть в организм через слизистые оболочки.

— Если лечение, подобранное аллергологом, помогает, можно его каждый сезон повторять, не обращаясь заново к врачу?

— К сожалению, со временем может увеличиваться количество аллергенов, усиливаться симптоматика. Если не корректировать лечение, то, к примеру, кроме реакции на цветение деревьев, может появиться аллергия на травы. Поэтому человеку с ярко выраженным аллергическим заболеванием я бы посоветовала заглядывать к аллергологу, как к стоматологу, — раз в полгода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поговорили с врачом о причинах аллергии, о способах профилактики проблемы и борьбе с ней. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Тихановская заявила о возможной подготовке провокации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика