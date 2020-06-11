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Молния убила 82-летнего велосипедиста в Миорском районе

11.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

82-летний пенсионер погиб от удара молнией на территории одного из садовых товариществ в Миорском районе.



Престарелого мужчину обнаружили без признаков жизни в 13:25. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчина, вероятно, погиб от поражения молнией, о чем говорят следы на теле и одежде.

Предположительно дедушка шел возле своего участка и вел в руках велосипед во время грозы, когда его ударила молния.Медработники констатировали смерть дачника.

Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК.
 
 
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82-летний пенсионер погиб от удара молнией на территории одного из садовых товариществ в Миорском районе.
 
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