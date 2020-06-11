|
Молния убила 82-летнего велосипедиста в Миорском районе
Источник материала: Партизан
82-летний пенсионер погиб от удара молнией на территории одного из садовых товариществ в Миорском районе.
Престарелого мужчину обнаружили без признаков жизни в 13:25. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что мужчина, вероятно, погиб от поражения молнией, о чем говорят следы на теле и одежде.
Предположительно дедушка шел возле своего участка и вел в руках велосипед во время грозы, когда его ударила молния.Медработники констатировали смерть дачника.
Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
82-летний пенсионер погиб от удара молнией на территории одного из садовых товариществ в Миорском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)