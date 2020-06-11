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До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду

11.06.2020 09:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июня белорусов будет испытывать небывалая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стране объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов.

Медики напоминают об особых правилах поведения в такую погоду: без особой надобности не выходить на улицу с 11 до 17 часов. Отдавать предпочтение просторной и светлой одежде из натуральных тканей, надевать легкие головные уборы. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами.

До +34℃ ожидается в Беларуси. Медики напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду

Для защиты от обезвоживания организма необходимо пить не менее 1,5 литров жидкости в день. При этом вода не должна быть сильно холодной. Лучше обойтись без алкоголя и делать только легкие перекусы.

В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22 градусов. Особое внимание детям и пожилым людям. В пятницу, 12 июня, на большей части территории страны жаркая погода сохранится.

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Новости Беларуси. 11 июня белорусов будет испытывать небывалая жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По стране объявлен оранжевый уровень опасности....
 
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