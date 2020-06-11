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Актер Ефремов пытался покончить с собой - СМИ

11.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.





Как сообщается, родные Михаила Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении). По их словам, он находился в бессознательном состоянии.

«Приехавшая скорая увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что «сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один».

Во время следствия с актёром продолжат работать психиатры.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова госпитализировали, однако в больнице он умер.

Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.

Вину он признал и назвал произошедшее чудовищным. 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
 
 
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
 
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