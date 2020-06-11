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Хоккей. МОК аннулировал результат женской сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи

11.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МОК аннулировал результат женской сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. На домашних Играх команда заняла шестое место.

Ранее комиссия МОК под руководством Денниса Освальда обвинила группу российских хоккеисток в нарушении антидопинговых правил, пожизненно отстранила их от участия в Олимпиадах и аннулировала результат сборной. Наказаны были Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.

После апелляции в CAS апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанюк были удовлетворены частично, остальные были оправданы.

Таким образом, команда Германии поднялась на шестое место, сборная Японии — на седьмое. Чемпионками Игр стали канадки, серебро досталось сборной США, бронза — команде Швейцарии, — передает sport-express.ru.
 
 
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МОК аннулировал результат женской сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. На домашних Играх команда заняла шестое место.
 
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