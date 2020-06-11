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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи Двое на одного… Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи. По данным СК, о пропаже 52-летнего племянника в милицию сообщил его дядя. Он также...

Двое на одного… Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи. По данным СК, о пропаже 52-летнего племянника в милицию сообщил его дядя. Он также рассказал, что по деревне ходят слухи, якобы с родственником расправились и закопали. Было известно и место возможного захоронения - это территория возле заброшенного здания.Чтобы скрыть следы преступления, соучастники закопали тело погибшего мужчины. Подозреваемым 26 и 27 лет.В Миорском районе пенсионера убило молнией. Его тело обнаружили дачники. Как сообщает СК, 82-летний мужчина вел велосипед в руках, когда получил смертельный разряд. Это подтверждают характерные следы на одежде и теле погибшего.Детская шалость едва не привела к ЧП на железной дороге. Четверо школьников, которые положили доски на пути в Лиде, уже привлечены к административной ответственности. О ребятах известно, что их возраст 15 и 16 лет и они растут в благополучных семьях. Свой поступок они объяснили банальной любознательностью - а что будет, если поезд проедет по деревяшкам?