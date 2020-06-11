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Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи
Источник материала: БTДвое на одного… Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи. По данным СК, о пропаже 52-летнего племянника в милицию сообщил его дядя. Он также рассказал, что по деревне ходят слухи, якобы с родственником расправились и закопали. Было известно и место возможного захоронения - это территория возле заброшенного здания.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК Витебской области: "Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 6 на 7 июня двое мужчин возвращались домой из клуба. По дороге домой они встретили односельчанина, с которым у них возник словесный конфликт, переросший в драку. При этом, молодые люди нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, в том числе горлышком от битой бутылки, а также сдавливали шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления".
Чтобы скрыть следы преступления, соучастники закопали тело погибшего мужчины. Подозреваемым 26 и 27 лет.
Александр Радьков, замначальника отдела общих экспертиз управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Могилевской области: "При осмотре места происшествия был обнаружен труп с признаками насильственной смерти, который был в дальнейшем был доставлен на судебно-медицинское исследование и в ходе которого выяснилось, что были причинены телесные повреждения твердыми и тупыми предметами, а также предметами, обладающими колюще-режущими свойствами".
В Миорском районе пенсионера убило молнией. Его тело обнаружили дачники. Как сообщает СК, 82-летний мужчина вел велосипед в руках, когда получил смертельный разряд. Это подтверждают характерные следы на одежде и теле погибшего.
Детская шалость едва не привела к ЧП на железной дороге. Четверо школьников, которые положили доски на пути в Лиде, уже привлечены к административной ответственности. О ребятах известно, что их возраст 15 и 16 лет и они растут в благополучных семьях. Свой поступок они объяснили банальной любознательностью - а что будет, если поезд проедет по деревяшкам?
Ярослав Василевский, старший инспектор ОИОС УВД Гродненской области: "Они положили три деревяшки под поезд Гродно - Минск. К счастью, машинист вовремя заметил препятствие на путях, смог остановить состав, переехав лишь одну доску. К счастью, ни люди, ни техника не пострадали. Сотрудники транспортной милиции оперативно смогли установить личность несовершеннолетних по забытой тетрадке на месте происшествия".
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Двое на одного… Обстоятельства убийства в Быховском районе выясняют следователи. По данным СК, о пропаже 52-летнего племянника в милицию сообщил его дядя. Он также...
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