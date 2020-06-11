Лукашенко поручил проверить частные компании, где сотрудников увольняют из-за политики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал защитить сотрудников частных компаний. Он поручил выработать систему проверок, чтобы выяснить, по каким причинам там увольняли людей в последние месяцы.

Глава государства отметил, что в адрес администрации президента поступают жалобы о том, что политическая позиция некоторых работников влияет на их будущее. По словам президента, могли пострадать и его сторонники.

«Выработать систему проверок частных компаний. На госпредприятиях такого нет. И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц – за то, что выкинули безосновательно людей», – отметил президент.