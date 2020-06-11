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Пьяный бесправник сбил мотоциклиста на Каменногорской в Минске
Источник материала: ОНТ
БЕЗ ТОРМОЗОВ. Минск. В девятом часу вечера на улице Каменногорской машина сбила мотоциклиста. 44-летнего гомельчанина за рулём «Фольксвагена» подвела реакция. И не только она.
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Мужчина не успел затормозить и наехал на движущийся впереди двухколёсный транспорт. 29-летний мотоциклист получил ушибы и ссадины. Его доставили в медучреждение. Госпитализация не понадобилась. У шофёра легкового автомобиля проблемы куда серьёзнее. За руль он сел пьяным. И это ещё не всё. Месяц назад этого гомельчанина суд лишил водительских прав на три года. За езду в нетрезвом виде. Теперь, помимо штрафных санкций, ему грозит конфискация автомобиля.
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БЕЗ ТОРМОЗОВ. Минск. В девятом часу вечера на улице Каменногорской машина сбила мотоциклиста. 44-летнего гомельчанина за рулём «Фольксвагена» подвела реакция. И...
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