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Пьяный бесправник сбил мотоциклиста на Каменногорской в Минске

11.06.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный бесправник сбил мотоциклиста на Каменногорской в Минске

БЕЗ ТОРМОЗОВ. Минск. В девятом часу вечера на улице Каменногорской машина сбила мотоциклиста. 44-летнего гомельчанина за рулём  «Фольксвагена» подвела реакция. И не только она.

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Мужчина не успел затормозить и наехал на движущийся впереди двухколёсный транспорт. 29-летний мотоциклист получил ушибы и ссадины. Его доставили в медучреждение. Госпитализация не понадобилась. У шофёра легкового автомобиля проблемы куда серьёзнее.  За руль он сел пьяным. И это ещё не всё. Месяц назад этого гомельчанина суд лишил водительских прав на три года. За езду в нетрезвом виде. Теперь, помимо штрафных санкций, ему грозит конфискация автомобиля.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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БЕЗ ТОРМОЗОВ. Минск. В девятом часу вечера на улице Каменногорской машина сбила мотоциклиста. 44-летнего гомельчанина за рулём  «Фольксвагена» подвела реакция. И...
 
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