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Помочь белорусам в решении проблем. Помощники Президента проведут прямые телефонные линии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 июня в Гомельском облисполкоме на связи помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а в Дятловском райисполкоме на звонки ответит помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. 12 июня в Минском райисполкоме готов к общению помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Кроме того, 12 июня телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
Данный формат позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, а также изучить срез мнений белорусов для последующего информирования главы государства.
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто хочет ускорить процесс решения затянувшейся проблемы. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан и...
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