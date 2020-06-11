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Правительство определит резервы для роста экономики в ближайшее время

11.06.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство определит резервы для роста экономики в ближайшее время

Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на траекторию роста. Об этом сегодня в парламенте заявил премьер-министр.

Роман Головченко выступает перед депутатами, которые затем должны дать согласие на назначение его на должность главы правительства. Премьер отметил, что правительство будет исходить из необходимости решения задач восстановления экономики от последствий мирового кризиса. Пакет антикризисных мер реализуется. И уже скоро в новом составе Совет министров рассмотрит результаты. Также первоочередной задачей правительства премьер-министр назвал избавление экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. 

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Правительство в ближайшее время рассмотрит основные результаты реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определит резервы для выхода экономики на...
 
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