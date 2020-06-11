ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джоан Роулинг впервые призналась, что пережила сексуальное насилие

11.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На 54-летнюю писательницу Джоан Роулинг обрушилась лавина ненависти после ее публичных высказываний об опасности замены биологического пола гендером. В ответ на негатив она опубликовала на своем сайте эссе, в котором подробно объяснила, почему распространяющийся трансактивизм вызывает у нее беспокойство. Роулинг назвала пять причин, и последняя из них оказалась очень личной — автор книг о Гарри Поттере впервые рассказала о пережитом в 20 лет сексуальном насилии и трудном первом браке, пишет spletnik.


— Более 20 лет моя жизнь проходит на виду у публики, но я никогда публично не говорила, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие. Молчала не из-за стыда, что все это случилось со мной, а потому, что воспоминания травмируют. Также я чувствую ответственность перед своей дочерью, которой часть этой истории тоже касается.

Недавно я спросила ее мнение, и она поддержала мое решение высказаться публично. С некоторым трудом мне удалось пережить свой жестокий первый брак, но сейчас я замужем за очень хорошим человеком. Однако шрамы, оставленные насилием, не исчезают, — написала Джоан.

Первым мужем Роулинг был португальский тележурналист Жорж Арантиш, употреблявший наркотики. Они поженились в октябре 1992 года и через 13 месяцев расстались, причем за три месяца до расставания Джоан впервые стала мамой.

В 2000 году Арантиш признался, что ударил Джоан, когда она окончательно ушла от него с ребенком на руках. В декабре 2001 года Роулинг вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея, в браке с которым живет до сих пор. У них родились сын Дэвид и дочь Маккензи.

В своем эссе писательница подчеркнула, что желает трансгендерным людям жизни в безопасности, но при этом хочет, чтобы и другие женщины и девочки не были лишены защиты и безопасности.

— Когда вы открываете двери туалетов и раздевалок любому мужчине, который верит или чувствует, что он женщина, вы открываете дверь любому и всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина, — объяснила она.


Фото с сайта sports.ru

Роулинг призналась, что с тревогой смотрит на законодательные инициативы правительства Шотландии по юридическому признанию гендера вместо пола, а недавняя агрессия в соцсетях из-за высказываний Джоан о гендере стала триггером, заставившим ее вспомнить о пережитом в 20 лет сексуальном насилии. Подробности этой истории она не стала описывать.

— Подавленная безжалостными нападками трансактивистов в социальных сетях, я провела большую часть дня в тяжелых мыслях, поскольку воспоминания о сексуальном насилии, которому подверглась в 20 лет, нахлынули.

Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола и до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали избить меня и убить. Один человек назвал меня Волан-де-Мортом. Огромное количество женщин справедливо боятся трансактивистов. Я знаю это, потому что из первых уст слышала много историй. Они боятся потери работы, травли и насилия, — написала Роулинг.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство определит резервы для роста экономики в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика