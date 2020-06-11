Джоан Роулинг впервые призналась, что пережила сексуальное насилие

Источник материала: Tut.by

На 54-летнюю писательницу Джоан Роулинг обрушилась лавина ненависти после ее публичных высказываний об опасности замены биологического пола гендером. В ответ на негатив она опубликовала на своем сайте эссе, в котором подробно объяснила, почему распространяющийся трансактивизм вызывает у нее беспокойство. Роулинг назвала пять причин, и последняя из них оказалась очень личной — автор книг о Гарри Поттере впервые рассказала о пережитом в 20 лет сексуальном насилии и трудном первом браке, пишет spletnik.





— Более 20 лет моя жизнь проходит на виду у публики, но я никогда публично не говорила, что пережила домашнее насилие и сексуальное насилие. Молчала не из-за стыда, что все это случилось со мной, а потому, что воспоминания травмируют. Также я чувствую ответственность перед своей дочерью, которой часть этой истории тоже касается.

Недавно я спросила ее мнение, и она поддержала мое решение высказаться публично. С некоторым трудом мне удалось пережить свой жестокий первый брак, но сейчас я замужем за очень хорошим человеком. Однако шрамы, оставленные насилием, не исчезают, — написала Джоан.

Первым мужем Роулинг был португальский тележурналист Жорж Арантиш, употреблявший наркотики. Они поженились в октябре 1992 года и через 13 месяцев расстались, причем за три месяца до расставания Джоан впервые стала мамой.

В 2000 году Арантиш признался, что ударил Джоан, когда она окончательно ушла от него с ребенком на руках. В декабре 2001 года Роулинг вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея, в браке с которым живет до сих пор. У них родились сын Дэвид и дочь Маккензи.

В своем эссе писательница подчеркнула, что желает трансгендерным людям жизни в безопасности, но при этом хочет, чтобы и другие женщины и девочки не были лишены защиты и безопасности.

— Когда вы открываете двери туалетов и раздевалок любому мужчине, который верит или чувствует, что он женщина, вы открываете дверь любому и всем мужчинам, которые хотят войти внутрь. Это простая истина, — объяснила она.



Фото с сайта sports.ru

Роулинг призналась, что с тревогой смотрит на законодательные инициативы правительства Шотландии по юридическому признанию гендера вместо пола, а недавняя агрессия в соцсетях из-за высказываний Джоан о гендере стала триггером, заставившим ее вспомнить о пережитом в 20 лет сексуальном насилии. Подробности этой истории она не стала описывать.

— Подавленная безжалостными нападками трансактивистов в социальных сетях, я провела большую часть дня в тяжелых мыслях, поскольку воспоминания о сексуальном насилии, которому подверглась в 20 лет, нахлынули.

Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола и до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали избить меня и убить. Один человек назвал меня Волан-де-Мортом. Огромное количество женщин справедливо боятся трансактивистов. Я знаю это, потому что из первых уст слышала много историй. Они боятся потери работы, травли и насилия, — написала Роулинг.