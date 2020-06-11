Источник материала: ОНТ

Польша открывает границы со странами Евросоюза 13 июня. Также в этот день будет восстановлено пограничное движение во внутренних границах Евросоюза.

Теперь пограничные службы будут проводить лишь выборочные проверки – так же, как это было до пандемии. Польша действует согласно рекомендациям Европейской комиссии, которая выступала с предложением об отмене внутреннего пограничного контроля в ЕС с 15 июня. Внешние границы остаются закрытыми.





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