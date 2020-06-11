Пользоваться чужой зарядкой опасно. Эксперт рассказал, почему

Источник материала: ОНТ

При использовании чужой зарядки можно нанести вред своему смартфону, а также предоставить доступ злоумышленникам к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости.

К слову, зачастую от специалистов, работающих с техникой, можно услышать рекомендации заряжать смартфон именно своим "родным" устройством. Специлисты не советуют пользоваться дешёвыми китайскими копиями. Это может привести как к возгоранию устройства, а также к выходу из строя ПО или адаптера мобильного устройства.

Примечатльно то, что "не родные" зарядные устройства могут стать средством доступа хакеров к вашему гаджету.

Однако эксперты уверяют, что нет ничего страшного в том, чтобы одолжить свою зарядку кому-то или же позаимствовать устройство у них.

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