ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пользоваться чужой зарядкой опасно. Эксперт рассказал, почему

11.06.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пользоваться чужой зарядкой опасно. Эксперт рассказал, почему

При использовании чужой зарядки можно нанести вред своему смартфону, а также предоставить доступ злоумышленникам к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости.  

К слову, зачастую от специалистов, работающих с техникой, можно услышать рекомендации заряжать смартфон именно своим "родным" устройством. Специлисты не советуют пользоваться дешёвыми китайскими копиями. Это может привести как к возгоранию устройства, а также к выходу из строя ПО или адаптера мобильного устройства. 

Примечатльно то, что "не родные" зарядные устройства могут стать средством доступа хакеров к вашему гаджету.

Однако эксперты уверяют, что нет ничего страшного в том, чтобы одолжить свою зарядку кому-то или же позаимствовать устройство у них. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При использовании чужой зарядки можно нанести вред своему смартфону, а также предоставить доступ злоумышленникам к личным данным. Об этом сообщает РИА Новости.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М1 в Ивацевичском районе перевернулась Infiniti
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика