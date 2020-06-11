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Новый премьер рассказал, что ждет экономику, и был одобрен парламентом

11.06.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pravo.by

Головченко озвучил планы правительства: обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых, защита рынка, снижение углеводородной зависимости страны, а также повышение пенсий.

Парламент утвердил кандидатуру Романа Головченко на должности главы правительства. Выступая перед депутатами, новый премьер озвучил ближайшие планы правительства.

Одной из главных должно стать избавление Беларуси от углеводородной зависимости. Кроме того, Головченко анонсировал меры по защите рынка. Он сослался на другие страны, которые возвращаются к протекционизму  и всеми способами защищают национальные рынки, несмотря на международные обязательства. При этом он заверил, что «мы будем действовать выверенно», пишет tut.by.

Среди прочих планов – обеспечение прибыльности госсектора.

Несмотря на потери бюджета из-за низких цен на нефть и калий, Головченко заверил, что «пока мы не видим существенных рисков, несущих серьезную угрозу макроэкономической стабильности в стране». По его словам, инфляция находится под контролем, а в мае даже наблюдается дефляция. «Год мы надеемся удержать в пределах прогноза», - резюмировал премьер.

Экономить бюджетные средства планируется в первую очередь за счет сокращения закупок импортных товаров и услуг. Головченко заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены. Сейчас, проинформировал он, правительство изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту.
 

 
 
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Головченко озвучил планы правительства: обеспечение темпов роста экономики выше среднемировых, защита рынка, снижение углеводородной зависимости страны, а также...
 
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